2019 рік – ще квіточки: Україні спрогнозували аномальне літо з пекельною спекою

Погода в 2020 році в Україні буде багато в чому схожа на минулорічну. Очікується навіть ще більш спекотне літо, різкі зміни температури, мало опадів, але водночас зливи, грози і шквали.

Про це розповіла завідувачка відділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАНУ Віра Балабух в коментарі виданню "Сегодня". За її словами, останні п'ять років були найтеплішими за період інструментальних спостережень, а 2019 рік, ймовірно, виявиться узагалі найбільш спекотним.

Балабух зазначила, що в Україні минулоріч було кілька потужних хвиль тепла, в результаті чого середньодобова температура повітря становила на 10-15 градусів більше норми.

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За словами фахівчині, навряд чи процеси потепління повернуться у інший бік. Але якщо це все ж трапиться, то похолодання в Європу і в Україну прийде не скоро. Вона пояснила, що Світовий океан, насамперед, нагріває не підвищена сонячна активність, а людська діяльність, зокрема і викид парникових газів.

"Протягом останніх п'яти років концентрація парникових газів в атмосфері підвищилися до рекордних рівнів, що свідчить про збереження тенденції до потепління протягом найближчих років і, напевно, десятиліть. Тому 2020 рік, ймовірно, не буде винятком. Нас чекають нові хвилі тепла, різкі зміни температури, дефіцит опадів, спекотне літо, сильні зливи, грози, град, шквали", – підкреслила Балабух.

Вона зазначила, що для людства важливий не тільки температурний режим, а й зволоження, втім, у 2019 році аномально тепла погода супроводжувалася дефіцитом опадів у багатьох регіонах.

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