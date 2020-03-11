В Україні оголосили карантин через коронавірус: 20 порад для тих, хто перебуває вдома

Уже третій місяць у всьому світі епідемія коронавірусу. В Україні, як і в багатьох країнах світу, також є перший випадок захворювання.

Водночас лікарі радять громадянам не панікувати, а дотримуватися елементарних правил безпеки й гігієни та мислити адекватно. Італійське видання La Repubblica зібрало 20 рекомендацій щодо поведінки, якщо раптом ваш родич захворів на COVID-19.

1. Особи з підозрою чи вже підтвердженим інфікуванням мають, якщо це можливо, утримуватися подалі від інших членів сім'ї у кімнаті, що добре провітрюється.

2. Той, хто піклується про хворого, повинен мати хороший імунітет і бути здоровим – наявність захворювань збільшує ризик зараження.

3. Члени сім'ї зобов'язані залишатися в інших кімнатах або, якщо це неможливо, триматися на відстані щонайменше метр від занедужалого та спати в іншому ліжку.

4. Ті, хто допомагають пацієнтові, повинні носити хірургічну маску, коли вони перебувають в одній кімнаті. Якщо маска волога або брудна через виділення, необхідно негайно замінити її та вимити руки після її зняття.

5. Руки слід ретельно мити водою з милом або водно-спиртовим розчином після кожного контакту з пацієнтом або з його оточенням, до і після приготування їжі, перед їжею тощо.

Профілактика коронавірусу

6. Руки слід сушити з використанням одноразових паперових рушників. Якщо це неможливо, використовуйте зарезервовані рушники та замінюйте їх, коли вони мокрі.

7. Ті, хто піклуються про пацієнта, повинні прикривати рот і ніс, коли той кашляє або чхає, використовуючи одноразові серветки або зігнутий лікоть, а потім мити руки.

8. Якщо одноразових серветок немає, можна взяти тканину, промиту водою з милом або звичайним мийним засобом.

9. Уникайте прямого контакту з рідинами організму, особливо з оральним або респіраторним секретом, застосовуючи одноразові рукавички.

10. Увагу слід приділити і сміттєзбірнику – в кімнаті хворого потрібно поставити контейнер з педаллю, щоб не торкатися до нього руками. Туди варто викидувати рукавички, носові хустки, маски тощо.

Лікарі радять використовувати такий сміттєзбірник

11. Якщо ви сортуєте сміття, то на час лікування потрібно припинити це, щоб уникнути накопичення потенційно небезпечних матеріалів.

12. Брудну білизну необхідно збирати в рукавичках, щоб не було прямого контакту зі шкірою та одягом.

13. Не варто користуватися разом із хворим одною зубною щіткою, посудом, рушниками, постільною білизною, а також курити з ним одну сигарету на двох.

14. Щодня дезінфікуйте поверхні – тумбочки, меблі в спальні хворого, туалет, поверхні ванної кімнати. Для цього потрібно використовувати або побутові дезінфікувальні засоби, або відбілювач з концентрацією 0,5% хлору, або ж 70% спиртовий розчин. Робити це варто в рукавичках і захисному одязі (наприклад, пластиковому фартусі).

Профілактика коронавірусу

15. Надягайте маску під час заміни постільної білизни пацієнта.

16. Періть одяг (простирадла, рушники тощо) хворого в пральній машині за 60-90°С, використовуючи звичайний мийний засіб, або вручну зі звичайним мийним засобом і водою. Після необхідно ретельно висушити речі.

17. Якщо у члена сім'ї з'являються перші симптоми гострої респіраторної інфекції (лихоманка, кашель, біль у горлі й утруднене дихання), зверніться до лікаря.

18. Уникайте громадського транспорту, щоб дістатися до визначеного медичного закладу. Краще викликати швидку допомогу або перевезти пацієнта в особистому автомобілі та, якщо можливо, відчинити вікна в машині.

19. Хворий повинен надягти хірургічну маску перед входом до медичного закладу та перебувати на відстані щонайменше один метр від інших людей.

20. Будь-яка поверхня, забруднена дихальними виділеннями або біологічними рідинами під час транспортування, повинна бути очищена й продезінфікована.

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