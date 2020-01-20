"20 20 20": нумеролог передбачив великі зміни

Астролог, нумеролог Ігор Мехеда розповів, що день 20.01.2020 є особливим, оскільки включає в себе три цифри "20".

Ця дата "запускає одночасно і рівноважний, і нерівноважний стан, і викличе великі зміни", – повідомив він OBOZREVATEL.

За словами астролога, "двійка символізує єдність і боротьбу протилежностей, два полюси, земне і небесне, чоловіче і жіноче, лід і вогонь і так далі".

20 січня 2020 року - день змін, сказав нумеролог

"Таким чином, це поєднання цифр показує, що протилежності конфліктують одна з одною, але і те, що вони знаходять точку рівноваги, так як одна без одної вони існувати не можуть", – пояснив він.

У той же час "тричі "20" – це прояв Трійці". "Це означає, що всі три іпостасі Трійці, що лежать в основі світу, створюють одночасно рівноважні і нерівноважні позиції", – зауважив Ігор Мехеда. Виходячи з цього, він прийшов до висновку, що 20 січня 2020 року – "це точка, яка викличе великі зміни".

Для тих, хто прагне до великих змін в житті, астролог порекомендував "в цю дату просто помріяти". "Налагодити життя можна, якщо зробити якусь дію з числом "3". Наприклад, зібрати воду з трьох джерел в одну посудину і випити її або запалити 3 свічки. Символ Трійці запустить зміни в позитивний бік", – підкреслив астролог.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Ігор Мехеда розповів про дати з числом "11". За його словами, вони сприяють "контакту між світами".

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