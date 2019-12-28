"2. січня створіть своє майбутнє": астролог розповів про точку між затемненнями

Астролог Ігор Мехеда розповів про те, що на 2 січня випадає серединна точка в коридорі затемнень, яка вкрай важлива для формування свого майбутнього.

"Серединна точка між сонячним затемненням 26 грудня і місячним затемненням 10 січня нібито "припечатує" всі ті програми, які людина несвідомо створюватиме в цей день", – пояснив він OBOZREVATEL.

Астролог навів приклад: "2 січня учитель виступає на батьківських зборах і каже, що йому дістався такий клас, в якому всі учні тупі, не встигають, ні на що не здатні. Якщо це було сказано в серединній точці між затемненнями, ці слова "припечаталися", створили програму, і клас дійсно цілий рік буде таким проблемним".

Серединна точка коридору затемнень має особливу силу змінити майбутнє

І, навпаки, "якщо в цей день учитель скаже, що у нього в класі дуже розумні, дуже здібні діти, це теж зіграє роль програми, яка також буде реалізовуватися", – додав Ігор Мехеда.

Таким чином, "2. січня бажано говорити тільки про позитив, і він збудеться, причому, на дуже довгий період. У цей день будуть продовжувати звучати привітання з Новим роком, побажання щастя, здоров'я, благополуччя тощо, і всі ці добрі побажання мають шанс швидко збутися і тривати довгий період часу", – підкреслив астролог.

Як писав OBOZREVATEL, 26 грудня відбулося останнє в 2019 році кільцеве сонячне затемнення. Ігор Мехеда розповів про те, що воно було "двояким" і "вплинуло на формування майбутніх періодів".

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