2 000 учасників Race Nation відчули справжній екстрим і солодкий смак перемоги над собою

На НСК "Олімпійський" в забігу з перешкодами взяли участь понад 2 000 сміливців, які подивилися в обличчя власному страху і наважилися перемогти його. Забіги з перешкодами Race Nation - це справжня перевірка на силу і витривалість, де беруть участь як професіонали, так і ті, хто не уявляє свого життя без аматорського спорту.

Цього разу організатори подбали про те, щоб учасникам забігу ця гонка запам'яталася надовго. НСК "Олімпійський" - сама по собі унікальна локація. Були задіяні такі місця, про існування яких звичайні відвідувачі стадіону навіть не здогадуються. Було використано весь вільний простір, починаючи від площі перед комплексом і до чаші стадіону. Всього було побудовано близько 20 перешкод, кількість і складність яких залежала від дистанції в 3 і 5 км.

"Нам вдалося по максимуму використовувати інфраструктуру НСК" Олімпійський ", створити такі умови, які з одного боку забезпечують достатню складність проходження траси, з іншого дозволяють учасникам отримати задоволення і незабутні емоції, а найголовніше відчути себе переможцем, відчути дух командної боротьби", - зазначив організатор Race Nation Юрій Підлісний.

Ці слова підтверджують самі учасники гонки, багато з яких брали участь в ній вперше. Соцмережі рясніють коментарями в стилі "було дуже потужно ( sosnin_volodya )", "у снах тепер ці сходинки снитися будуть ( aleks.o6 )", "пралка" - зачьот. Порадувала на фініші и підняла настрій (Хоча хтось и обіцяв суху гонку) ( igor_grabb ), "і форму в пралці відразу випрали. Креативні перешкоди - це весело ( vasilevsky_vladimir )". Останні коментарі, якраз про досить несподіваному і незвичному перешкоді, яке багатьох здивувало. Учасникам спочатку необхідно було потрапити всередину величезної пральної машини, заповненої піною, а потім піднятися на вертикальну стіну під струменями води. І це всього лише одне випробування з багатьох!

Такими враженнями ділилися учасники гонки на фініші: "Це була незабутня пригода", "Емоції і адреналін зашкалювали!", "Хочу ще!", "Неодмінно буду брати участь ще раз! Де наступна гонка ?!". Багато відзначали дружню атмосферу, що панувала на трасі. Всі допомагали один одному, підтримували, як могли, особливо новачків і жінок.

У забігу брали участь, як початківці аматори, так і досвідчені професіонали. Кожен з них зміг дійти до фінішу і отримати заповітну нагороду – золоту медаль. Постійний учасник марафонських забігів телеведучий Анатолій Анатолійович, буквально напередодні подолав дистанцію в 21 км, взяв участь в Race Nation.

"Це не перший мій забіг в Race Nation, і хочу сказати, що траса мене порадувала, по-перше, тим, що вона в центрі міста, по-друге, незвичайними перешкодами. Мабуть найбільш незвичайним з них була пральна машина. Думав там дрібно, а коли провалився по пояс у крижану воду, зрозумів, що буде непросто. найцікавішим і несподіваним для мене було метання списа. як не дивно вийшло з першого разу. найбільше вимотали сходинки. Мені здається їх було 2 мільйони. Тепер як мінімум кілька днів буду обходити сходинки стороною ", - ділитися впечатле нями відомий шоумен.

Забіги з перешкодами завойовують все більшу популярність в світі. Організатори Race Nation впевнені, що цей вид масових спортивних змагань і в нашій країні стане одним з найпопулярніших і затребуваних.

Наступна гонка відбудеться вже 19 жовтня в Буковелі, де учасники випробують свої сили на дистанціях в 5, 10, 20 і 40 км!

Результати забігів і категорії ELITE і TEAM ELITE

ELITE MEN 5+ КМ

1м - Комаровський Роман - 40:53

2м - Очеретюк Андрій - 43:32

3м - Троян Макар - 45:02

ELITE WOMEN 5+ КМ

1м - Ярмолюк Ольга - 1:03:38

2м - Тяжолое Наталя - 1:08:42

3м - Кривко Маргарита - 1:09:34

TEAM ELITE 5 + КМ

1 місце - Тернопільське "Сила Файного міста" - 3:50:06

1. Сарабун Назар

2. Бочай Андрій

3. Чорній Назар

4. Бандак Дмитро

5. Шаповал Оксана

2 місце - Sport Club 1x1 - 4:06:41

1. Тауснєв Олександр

2. Мусаханов Заур

3. Тищенко Олена

4. Волошин Віталій

5. Полюхович Роман

3 місце - "Salomon" - 4:15:41

1. Пархоменко Олег

2. Гураш Олександр

3. Скидан Юрій

4. Журавльов Сергій

5. Левенцова Ірина

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