Війна закінчиться. І точно не через референдум про капітуляцію.

Під тиском народу українській владі доведеться піти у справжній дипломатичний наступ, мета якого – доведення рівня економічних санкцій до примусу агресора до миру і повернення Криму і Донбасу. І армію доведеться зміцнювати не промовами і парадами. Тому що успішної дипломатії без сильної армії не буває.

Війна закінчиться, але що далі? Країна залишиться один на один з проблемами десятків тисяч скалічених солдатів і родин загиблих, з проблемами мільйонів вимушених переселенців і наших громадян, що на довгі роки опинилися в окупації, з травмованим війною суспільством, зі зруйнованим і замінованим Донбасом, з важкими наслідками масової трудової міграції?

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Так, нам обіцяли міжнародну допомогу на післявоєнне відновлення Донбасу, і ми вдячні за це. Але навіть найоптимістичніші оцінки можливої допомоги не покриють і десятої частки шкоди, завданої українським громадянам, українському бізнесу і українській державі.

Якщо все інше ляже на плечі українців, то наші діти отримають не процвітаючу Україну, а лише мрію про неї.

За все горе і руйнування, принесені війною, повинен платити той, хто її розв'язав, – Російська Федерація. Але дива не буде – потрібні дії, кожного дня.

Ще в перший рік війни команда "Сили права" розробила правову стратегію і пішла в наступ на юридичному фронті. Тоді в успіх вірили одиниці. Сьогодні – набрали чинності сотні судових рішень, заарештовані перші російські активи на суму 3,5 мільярди доларів, готовий механізм виконання судових рішень.

Заковика в малому – впродовж всіх п'яти років війни влада байдужа до болю і страждань чужих для неї українців. Постраждалий бізнес кинутий напризволяще; шкода, завдана країні, теж не турбує тимчасових правителів у владі.

Але наш наступ на агресора не захлинувся. Команда "Сили права", яка працювала весь цей час рука об руку з родинами загиблих, пораненими солдатами і вимушеними переселенцями, переходить в наступ по всьому фронту.

Для кожного мешканця зони АТО/ООС і кожного учасника бойових дій нами розроблені типові позови проти РФ.

Позов проти агресора зможе подати кожен український громадянин: лікар, вчитель, студент, бабуся-пенсіонерка, яка, щоранку слухаючи новини з фронту, п'є корвалол – і так п'ять років поспіль.

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Всій країні цією війною нанесена травма, і тому кожен громадянин України має право на компенсацію моральної шкоди. Агресор повинен платити!

Ми не забули і про шість мільйонів наших співгромадян, які мимоволі стали беззахисними мешканцями окупованих територій. Нашою допомогою з отримання компенсації шкоди, завданої РФ, вони зможуть скористатися одразу після звільнення Криму і Донбасу.

Для генерального наступу на юридичному фронті потрібні нові сили, і тому ми оголошуємо набір волонтерів, завдання яких допомогти кожному українському громадянину у всіх куточках нашої країни подати позов проти держави-агресора і отримати компенсацію моральної шкоди. Волонтером "Сили права" за місцем свого проживання може стати кожен незалежно від віку та професії.

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З кількох тисяч євро компенсації, на які може розраховувати кожен громадянин, складаються сотні мільярдів, для виплати яких доведеться заарештувати російські активи не лише в Україні, а й за кордоном. Ми націлені на арешт частки РФ в "Північному потоці" та інших подібних проектах.

Стати в стрій волонтерів "Сили права" просто – заповніть анкету, яка доступна за посиланням, або надішліть свої координати – ім'я, прізвище, місце проживання та номер телефону – на пошту volonter@sila-prava.org.

Все про організацію можна дізнатися на сайті www.sila-prava.org. Тут же можна ознайомитися з усіма отриманими судовими рішеннями.

Чим більше нас, тим швидше настане Перемога!

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