ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Блоги - Суспільство

Андрій Сенченко
Андрій Сенченко
Український політик і громадський діяч, лідер правозахисного руху «Сила права», координатор Воєнного кабінету Юлії ТимошенкоВсі статті автора

Війна закінчиться - що далі?

5.8тЧитати матеріал російською

Війна закінчиться. І точно не через референдум про капітуляцію.

Під тиском народу українській владі доведеться піти у справжній дипломатичний наступ, мета якого – доведення рівня економічних санкцій до примусу агресора до миру і повернення Криму і Донбасу. І армію доведеться зміцнювати не промовами і парадами. Тому що успішної дипломатії без сильної армії не буває.

Війна закінчиться, але що далі? Країна залишиться один на один з проблемами десятків тисяч скалічених солдатів і родин загиблих, з проблемами мільйонів вимушених переселенців і наших громадян, що на довгі роки опинилися в окупації, з травмованим війною суспільством, зі зруйнованим і замінованим Донбасом, з важкими наслідками масової трудової міграції?

Новини
Сценарий окончательного решения украинского вопроса

Ссылка

Так, нам обіцяли міжнародну допомогу на післявоєнне відновлення Донбасу, і ми вдячні за це. Але навіть найоптимістичніші оцінки можливої допомоги не покриють і десятої частки шкоди, завданої українським громадянам, українському бізнесу і українській державі.

Якщо все інше ляже на плечі українців, то наші діти отримають не процвітаючу Україну, а лише мрію про неї.

За все горе і руйнування, принесені війною, повинен платити той, хто її розв'язав, – Російська Федерація. Але дива не буде – потрібні дії, кожного дня.

Ще в перший рік війни команда "Сили права" розробила правову стратегію і пішла в наступ на юридичному фронті. Тоді в успіх вірили одиниці. Сьогодні – набрали чинності сотні судових рішень, заарештовані перші російські активи на суму 3,5 мільярди доларів, готовий механізм виконання судових рішень.

Новини
Форматирование сознания: как заказчики воздействуют на нового президента

Заковика в малому – впродовж всіх п'яти років війни влада байдужа до болю і страждань чужих для неї українців. Постраждалий бізнес кинутий напризволяще; шкода, завдана країні, теж не турбує тимчасових правителів у владі.

Але наш наступ на агресора не захлинувся. Команда "Сили права", яка працювала весь цей час рука об руку з родинами загиблих, пораненими солдатами і вимушеними переселенцями, переходить в наступ по всьому фронту.

Для кожного мешканця зони АТО/ООС і кожного учасника бойових дій нами розроблені типові позови проти РФ.

Позов проти агресора зможе подати кожен український громадянин: лікар, вчитель, студент, бабуся-пенсіонерка, яка, щоранку слухаючи новини з фронту, п'є корвалол – і так п'ять років поспіль.

Новини
Рецепт продовження війни

Всій країні цією війною нанесена травма, і тому кожен громадянин України має право на компенсацію моральної шкоди. Агресор повинен платити!

Ми не забули і про шість мільйонів наших співгромадян, які мимоволі стали беззахисними мешканцями окупованих територій. Нашою допомогою з отримання компенсації шкоди, завданої РФ, вони зможуть скористатися одразу після звільнення Криму і Донбасу.

Для генерального наступу на юридичному фронті потрібні нові сили, і тому ми оголошуємо набір волонтерів, завдання яких допомогти кожному українському громадянину у всіх куточках нашої країни подати позов проти держави-агресора і отримати компенсацію моральної шкоди. Волонтером "Сили права" за місцем свого проживання може стати кожен незалежно від віку та професії.

Новини
Коломойский в интервью дал дополнительные аргументы Путину

З кількох тисяч євро компенсації, на які може розраховувати кожен громадянин, складаються сотні мільярдів, для виплати яких доведеться заарештувати російські активи не лише в Україні, а й за кордоном. Ми націлені на арешт частки РФ в "Північному потоці" та інших подібних проектах.

Стати в стрій волонтерів "Сили права" просто – заповніть анкету, яка доступна за посиланням, або надішліть свої координати – ім'я, прізвище, місце проживання та номер телефону – на пошту volonter@sila-prava.org.

Все про організацію можна дізнатися на сайті www.sila-prava.org. Тут же можна ознайомитися з усіма отриманими судовими рішеннями.

Чим більше нас, тим швидше настане Перемога!

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Андрій СенченкоАндрій Сенченко
Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
війнасудові рішення
Поділитися у Facebook
16
Коментарі
24
22
Смішно
15
Цікаво
2
Сумно
5
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Nosenko Vasiliy
Nosenko Vasiliy
Юле давно нужно уже дать под зад этому усатому дурню Сенченке)
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Тарас Бор
Тарас Бор
Иски, безусловно,нужно правильно составлять и подавать.Педерации рано или поздно за всё придётся платить.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
3
Трамп Парамп
Трамп Парамп
У этого муйданутого болвана короткая память,но люди помнят,как парубий инструктировал снайперов,а потом после стрельбы по людям выводил их из здания с оружием,как пашинский завозил на муйдан винтовки,как по приказу Врио Преза Турчинова укр.авиация бомбила площади Донецка и Луганска и т.д. и т.п. Дурачок сенченко-але!!! Это не Путин с Шойгу сидели за штурвалами...
Показати коментар повністю
Відповісти
4
2
2 з 3 відповідей | показати всі
Nosenko Vasiliy
Nosenko Vasiliy
Тарас Бор, зацепила правда пиТараса)))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Трамп Парамп
Трамп Парамп
Тарас Бор, ты есть полный идиот,если считаешь,что восемь зеленых человечков победили в Крыму 50-тысячное укрвойско,вооруженное ракетами,танками,самолетами,кораблями... Может все же сами крымчане сделали свой выбор,не желая служить майданутой и бандеровской власти?
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1

Блоги / думки