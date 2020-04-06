18-річний хлопець зі штату Айова вилікувався від коронавірусу і розповів про жахливі відчуття, які він пережив. За його словами, це було схоже на те, ніби-то його збила вантажівка.

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Як повідомляє DailyMail, перші симптоми у Дмитра Мітчелла з'явилися 13 березня - піднялася температура, з'явився кашель і сильно сльозилися очі.

"Я був прикутий до ліжка весь день, я відчував себе повністю виснаженим. Мої очі не переставали сльозитися, у мене була найсильніший головний біль, який я коли-небудь відчував, і мій кашель ставав все гірше і гірше. Я сказав мамі, що відчуваю себе так, ніби мене збила вантажівка", - розповів він.

За його словами, біль переслідувала його весь час, адже від кашлю дуже сильно пекло горло. Мати хлопця Ірена Йодер відвела його до відділення невідкладної допомоги, де Дмитра перевірили на грип, пневмонію і стрептокок - все результати виявилися негативними. А ось тест на коронавірус йому зробити не могли, так як йому всього 18 років, а відповідно до критеріїв Департаменту охорони здоров'я штату Айова і Державної гігієнічної лабораторії перевіритися на COVID-19 можуть тільки люди, старші за цей вік.

18-річний американець розповів, як пережив COVID-19 DailyMail

"Вони сказали:" Йому менше 60 років, а його тіло сильне і він буде боротися з цим ". Отже, вони відправили нас додому", - розповіла Ірена.

Ситуація погіршилася, у хлопця з'являлися нові симптоми: боліли очі, почалася лихоманка, він сильно ослаб і навіть майже не міг говорити. Вранці вони знову пішли в лікарню, де доктор пояснив, що відправив їх додому, так як у Дмитра не було проблем з диханням і лікарі не хотіли, щоб він передавав вірус далі.

У підсумку, хлопця протестували тільки після того, як це наказали зробити на гарячій лінії Міністерства охорони здоров'я штату Айова. Результати виявилися позитивними.

18-річний американець розповів, як пережив COVID-19 DailyMail

"Кожні 10-15 хвилин я перевіряла його, тому що він так важко дихав, і мені було так страшно. Я ніколи не думала, що мій син заразиться. Він був абсолютно здоровий, займався спортом. Ця хвороба може вразити людей будь-якого віку. Вона не питає дозволу", - сказала Йодер.

Уже після одужання Дмитро Мітчелл розповів, що навіть не припускав можливість зараження.

"Навіть коли я почув, що це поширилося на мій рідний штат, я все ще ніколи не думав, що захворію - ніколи, навіть через мільйон років. Я чув про всі заголовки газет, в яких говорилося, що це стосується лише літніх людей, і це давало мені ще більшу помилкову впевненість. Я думав, що зможу виходити на вулицю і бути в повному порядку", - поділився хлопець.

18-річний американець розповів, як пережив COVID-19 DailyMail

Як повідомляв OBOZREVATEL, викладач з Великобританії, 25-річний Коннор Рід, який працював в школі Ухань в Китаї, розповів, як заразився коронавірусів і що довелося пройти на шляху до одужання.

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