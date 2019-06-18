40 лет назад, 24 апреля 1979 года, Владимир Ивасюк позвонил домой и сказал, что скоро вернется. Выдающийся композитор, звезда украинской музыки, автор легендарной "Червоной руты", более 100 песен, музыки к нескольким спектаклям, пятидесяти трех инструментальных произведений, домой больше не вернулся. Его тело, повешенное на дереве в военной зоне Брюховичского леса под Львовом, было обнаружено 18 мая солдатом-срочником. Уголовное дело о смерти Владимира Ивасюка вскоре было закрыто, по официальному заключению, "из-за отсутствия состава преступления" с заключением "самоубийство".

13 июня 2019 года судебная экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз установила, что это было не самоубийство, а убийство.

Владимир Михайлович Ивасюк родился 4 марта 1949 года в районном городке Кицмань Черновицкой области в семье бывшего заключенного ГУЛАГа Михаила Ивасюка и его супруги Софии. Уже в три года он проявил особый интерес к музыке, с любопытством наблюдая за репетициями учительского хора, на которые его часто брали родители. В 1954 году отец композитора вместе с другими жителями Кицмани добился, чтобы в городке открыли музыкальную школу, и пятилетний Володя попал в подготовительный класс филиала Черновицкой школы №1, где начал овладевать скрипкой. Он проявил незаурядные способности к игре на скрипке, его приглашали играть на местных смотрах художественной самодеятельности, родительских собраниях, концертах для рабочих и колхозников. За свою прекрасную игру Володя получил от земляков подарок — настоящую немецкую скрипку.

Учитель парня в музыкальной школе Юрий Визнюк уговорил родителей продолжить музыкальное образование ребенка, и после окончания шестого класса Володя поступил в Киевскую музыкальную школу для одаренных детей имени Н. Лысенко. После первого семестра он возвратился в Кицмань, где продолжил учебу в средней школе и музыкальной школе по классу фортепиано. В 1964 году Володя создал в школе ансамбль "Буковинка" и стал писать для него песни, первой из них была "Колыбельная". Коллектив завоевал победы на нескольких конкурсах самодеятельности, Владимир поехал в Киев, там его пригласили на областное телевидение, наградили путешествием по Днепру. Песни юного композитора запоминаются, вскоре к нему обращаются с просьбами прислать ноты и тексты песен.

Дела в школе шли прекрасно. За несколько месяцев до ее завершения Володя — один из немногих претендентов на золотую медаль. Именно тогда произошла история с бюстом Ленина. Во время прогулки в парке кто-то из ребят закинул картуз на гипсовый бюст Ленина. Осознав крамольность такого поступка, друзья решили снять картуз. Но оказывается, что бюст не был закреплен. В ходе “операции” “вождь” упал, а ребята попали в милицию на 15 суток, было открыто "Дело Владимира Ивасюка". Сразу встал вопрос об исключении из комсомола, изгнании из школы, лишении аттестата. С большим трудом историю замяли. Володя получил аттестат с четверками по истории СССР и обществоведению. Семья переехала в Черновцы.

Володя с блеском сдал экзамены в медицинский институт и его зачислили на первый курс врачебного факультета. Радости не было границ, но кто-то сообщил о его “деле”, и 31 августа 1966 года Владимира обвинили в том, что он нечестным путем пробрался в ряды студентов, и при всех зачитали приказ об исключении.

Юноша выдержал этот удар и продолжил борьбу за свое будущее. Он направился работать слесарем на завод "Легмаш". Когда профсоюзный деятель Леонид Мельник узнал, что Володя музыкант, то поручает ему создать заводской хор. Вскоре хор стал занимать ведущие места на смотрах художественной самодеятельности, на выступлениях ему аккомпанирует сестра Володи Галя, хористы исполняют Володины песни. На волне вдохновения Ивасюк рискует и под псевдонимом Весняный посылает на конкурс к 50-летию Октября песни "Отлетали журавли" и "Колыбельная для Оксаночки". Получает первую премию.

Через год по рекомендации "Легмаша" Володя поступает в Черновицкий мединститут. Он всем симпатичен, его сразу же избирают старостой группы, приглашают в оркестр народных инструментов "Трембита", в камерный оркестр мединститута. После окончания третьего курса Володя начинает работать над песней "Червона рута". Хотя уже до того было много песен о загадочном зелье руте-мяте, именно "Червоной руте" Владимира Ивасюка было суждено пленить столько сердец своими лиричностью и романтизмом. 13 сентября 1970 года на Театральной площади Черновцов в присутствии тысяч черновчан и на глазах миллионной зрительской аудитории появилась замечательная песня — первый большой триумф молодого творца.

Червона рута – Зинкевич, Яремчук, Ивасюк, 1971

В 1971 году в Карпатах был снят фильм "Червона рута", в котором принимали участие София Ротару, Василий Зинкевич, Назарий Яремчук, Раиса Кольца, ансамбли "Смеричка" и "Росинка". Это был первый украинский музыкальный фильм. В нем прозвучали песни Ивасюка, Дутковского, Скорика, Колмановского. В этом же году в передаче ЦТ "Алло, мы ищем таланты!" звучит новая Володина песня "Водограй".

Весной 1972 года начинается львовский период в жизни Володи: он переезжает во Львов, где становится студентом подготовительного композиторского факультета Львовской консерватории и переводится на ІV курс Львовского медицинского института. Расширяется круг художественных знакомств. И работа, неутомимая работа. Он создает песни "Я — твое крыло", "Два перстня", "Словно стаи птиц", "Баллада о мальвах". В скором времени состоялось еще одно важное событие — его песню "Баллада о двух скрипках" поет София Ротару, которая уже была известной как победительница Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Софии за исполнение молдавских народных песен. Со временем она исполнит много произведений Ивасюка, а в 1974 году с "Водограем" станет лауреатом фестиваля эстрадной песни "Сопот-74". Именно тогда впервые на международном конкурсе прозвучала украинская песня.

В 1974 году Володя становится студентом подготовительного отделения Львовской консерватории по классу композиции. Ему приходят письма из самых отдаленных городков и сел СССР — все хотят высказать свою признательность молодому таланту. Это еще больше вдохновляет Владимира. В 1975 году он пишет музыку к спектаклю по роману О. Гончара "Знаменосцы" и завоевывает диплом первой степени. Однако, когда дело коснулось выдвижения кандидатуры Ивасюка на присуждение Шевченковской премии за спектакль, кто-то вычеркнул его фамилию. А потом сгорели декорации к спектаклю… Тогда же был снят фильм "Песня всегда с нами", в котором прозвучало шесть песен Ивасюка. Пишет музыку к спектаклю "Мезозойская история" в Дрогобычском областном муздрамтеатре.

В издательстве "Музична Україна" выходит сборник песен Ивасюка "Моя песня". София Ротару с песней Владимира "У судьбы своя весна" побеждает на фестивале "Сопот-77", а сам он работает над подготовкой пластинки-гиганта. Как вспоминает киевский звукорежиссер М. Дидык, право на пластинку-гигант имели лишь члены Союза композиторов, Володя же тогда был обычным студентом консерватории. Поэтому “гигант” дался ему тяжело, но когда его выпустили, то он разошелся вмиг. Наряду со всенародной любовью свое “внимание” демонстрирует “родная” партия. Секретарь парторганизации консерватории предлагает Владимиру написать заявление о вступлении в КПСС, тот отказывается.

В 1978 году Владимир побеждает на всесоюзном конкурсе молодых композиторов в Москве и получает дипломы ІІ степени за "Сюиту-вариации для камерного оркестра" и "Балладу о Викторе Хара". Львовская комсомольская организация собирает документы для выдвижения Ивасюка на присуждение премии имени Островского, его приглашают участвовать в работе жюри республиканского конкурса молодых исполнителей. Он дает интервью, о нем пишет пресса, его песни звучат на радио. Однако со спектаклем "Знаменосцы" Ивасюк не попадает в число претендентов на премию Островского. Об этом он узнает в Хмельницком. А когда 24 апреля возвращается во Львов, то после какого-то звонка-вызова в обед одевается, идет к консерватории и больше не возвращается. Владимиру Ивасюку только что исполнилось 30 лет.

Хоронили Володю 22 мая, в день, когда прах великого Тараса Шевченко перевезли на Украину. Дубовый гроб, украшенный веточками калины и вышитым рушником, люди отказались класть на автомобиль и на плечах несли от квартиры до самого Лычаковского кладбища. Это была невиданная в те годы процессия, это была акция непослушания властям, администрации, судебным обманам. Про место и время похорон нигде не сообщалось. Некролог появился только в одной газете, выходившей малым тиражом — в "Львовском железнодорожнике". В вузах именно на этот день назначили комсомольские собрания с обязательной явкой. Были даны указания не идти на похороны. Ни одного живого цветка во Львове было не найти, все они были там — для Володи, последние живые цветы его последней весны.

Когда гроб плыл к Лычаковскому кладбищу, и ливень цветов устилал последний его путь, тяжелыми шагами ступали по львовской мостовой десятки тысяч людей со всей страны, его истинные друзья и побратимы за время жизни и до сих пор. Из Волыни примчался Василий Зинкевич, из Киева приехали Юрий Рыбчинский и Вадим Ильин, не стыдились слез Назарий Яремчук, Дмитрий Гнатюк и Николай Кондратюк, Игорь Билозир и Остап Стахив. Трио Маренич на венке написали:

Спасибі, друже, за любов жагучу

до рідної Вкраїнської землі,

повік твою "Червону руту"

співати будуть солов’ї.

Впереди процессии шла в национальном костюме и несла на руках портрет Володи в миртовом венке дочь известного львовского художника Оксана Патик. Позади нее Назарий Яремчук вместе с Левком Дутковским несли большой венок живых белых цветов, присланный Софией Ротару.

И когда гроб поставили возле ямы, все ждали какого-то мгновения: кто выйдет и скажет первое слово. Этот шаг сделал и первое печальное слово сказал Ростислав Братунь. Голос его постоянно дрожал и срывался, ощущалось, что он хочет сказать то, что знают все, но еще не время. Когда он закончил, тысячи мысленно поклонились ему за то, что не побоялся, не предал, не отступил. А это стоило Ростиславу Андреевичу должности председателя Львовской организации союза писателей и спокойствия до конца жизни. Своего побратима по перу поддержал всегда искренний Роман Кудлик. Выступление семьи Сичко закончилось тюремным заключением. Когда студенты консерватории запели "Слышишь, брат мой", был слышен не плач, а настоящее рыдание. Народ прощался со своим певцом, честно и преданно служившим ему.

После похорон от родных композитора отреклись, никто не заходил, началась страшная травля уже мертвого Владимира. Ему не могли простить его талант, ведь и будучи мертвым он затмевал своим талантом живых. Его ненавидели живого, его боялись и мертвого. Могилу трижды поджигали, а однажды в июньский ливень горели цветы. Памятник, изготовленный Николаем Посикира, прождал в мастерской 10 лет разрешения на установку. Но благодаря народу, его любви к творцу могила круглый год остается в цветах, всегда святая. Почему? Поражают слова Лины Костенко: "Слава — это прекрасная женщина, которая на могилу цветы принесет".

Родители сразу же заявили об исчезновении сына в милицию, но действенных мероприятий не проводилось. Владимира нашли только 18 мая 1979 года. И это была не милиция, а случайный солдат, который “охотясь на лис” (существует такая форма обучения радистов), наткнулся на полувисящий-полустоящий труп человека. Как выяснилось, поиски велись с 27 апреля до… 11 мая. Именно тогда было закрыто дело о поиске. Чем это объяснить? Возможно, тогда стало известно, что будет найдено тело Ивасюка. Недолго колеблясь, следователи (наверное, не без давления прокуратуры) быстро выдвинули версию, что Владимир еще не достиг душевного равновесия после лечения в Львовской областной психиатрической больнице и покончил жизнь самоубийством.

4 июня 1979 года газеты, радио, телевидение передали сообщение о том, что причиной смерти Владимира Ивасюка является самоповешение, слухи о других обстоятельствах смерти являются выдумкой. Остальными версиями, которые бы могли иметь продолжение, никто не занимался.

Что-то странное творилось и с показаниями медэкспертов. Сначала после исследования коры бука, на котором висело тело, было установлено: "Следы 1, 2, 3, 4 (от петли), 5 могли быть нанесены обувью самого пострадавшего при условии, что последний перед смертью залезал или старался залезть на дерево. Решить этот вопрос в категоричной форме не представляется возможным из-за отсутствия каких-либо индивидуальных признаков". Тогда на анализ отдали одежду Ивасюка. Вывод экспертов: "На имеющихся предметах одежды (плаще, пиджаке, штанах, трикотажной рубашке и обуви) Ивасюка В. М. частей коры, древесины, а также пятен зеленого цвета, которые могли бы происходить от поверхности ствола на месте события, нет…". Но версия следователей требовала совсем других выводов, и со временем они появились: "Судебно-трасологической экспертизой установлено, что следы на стволе дерева, ветке, на которой висел труп, оставленные обувью Ивасюка В. М., когда он залезал на дерево, чтобы привязать пояс к ветке". Комментарии, как говорится, излишни. Еще одна деталь. Во время одного журналистского расследования бывший политзаключенный, которому пришлось видеть немало повешенных, заметил, что все они висели с высунутым языком. У трупа язык высунутым не был, как и не было выделений.

https://chtoby-pomnili.livejournal.com/68856.html

- Я был одним из немногих, кто видел его в день исчезновения, – вспоминает профессор Львовской консерватории Владимир Заранский. – Мы пересеклись в консерватории. Я спросил Володю, мол, скоро сессия, не собирается ли он ехать на гастроли или записи? Он ведь учился по индивидуальному графику. Володя ответил, что будет сдавать экзамены по расписанию, к сессии готов. При этом был в хорошем настроении, веселый.

После того короткого разговора у преподавателя произошла еще одна встреча, довольно странная. На улице возле консерватории к нему подошел мужчина и спросил, есть ли на месте студент Владимир Ивасюк.

- Я ответил, что он на третьем этаже, – вспоминает Владимир Иванович. – Было понятно, кто этот человек – такой безликий, абсолютно не запоминающейся внешности. Но я подумал, что контролируют меня...

- В 2009-м меня снова вызывали во Львовскую прокуратуру, – вспоминает Владимир Заранский. – А когда при мне начали листать многотомное дело, оказалось, что моих показаний почти 30-летней давности там нет. Хотя страницы дела пронумерованы. К слову, при даче первых показаний следователи меня всячески подводили к мнению, что у Ивасюка была депрессия, и он был склонен к суициду. Но до сих пор я в это не верю. Я считаю, что это было убийство...

А буквально через три недели после похорон Ивасюка работники Львовской консерватории прощались с хоровым дирижером Владимиром Сенишиным. Его нашли повешенным в Шевченковском гаю.

- Точно такой же почерк был, – утверждает Заранский. – Но это дело быстро замяли. Даже показания не брали.

В 2019 году судебная экспертиза установила, что легендарный украинский композитор Владимир Ивасюк, которого нашли повешенным в 1979 году, не мог это сделать самостоятельно.

Об этом рассказал председатель Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин, уточнив, что был проведен следственный эксперимент.

"Прокуратура Львовской области обратилась к нам с соответствующим постановлением о проведении экспертизы, которая касается гибели известного композитора Владимира Ивасюка, произошедшей 18 мая 1979. У нас была задача установить, мог ли он сам совершить самоубийство или нет. Поэтому мы подобрали соответствующие условия – в мае в этом же лесу на таком же дереве – и провели следственные эксперименты", – пояснил Рувин.

Эксперимент поделили на три этапа: мог ли Ивасюк самостоятельно залезть на дерево, завязать ремень от плаща и оказаться в петле; мог ли он сделать это с помощью другого человека, и какая именно помощь при этом была необходима. Для этого нашли натренированного человека, который по внешним характеристикам был похож на погибшего.

"Было установлено, что он не мог сам этого сделать. Даже натренированное лицо, которое мы привлекли, которое подтягивается одной рукой, тоже не могло это сделать – завязать самостоятельно пояс и залезть в петлю", – пояснил он.

Также следственная группа провела эксперимент с использованием лестниц и стульев. Но для этого тоже необходимо было участие посторонних людей.

"Господин Ивасюк сам оказаться в этой петле не мог. У него были помощники – люди, которые способствовали этому: чтобы повеситься с помощью лестницы, дополнительно нужно еще два человека, без лестницы или подставки – минимум трое. Мы это точно установили, результаты экспертизы, которые мы передаем в прокуратуру Львовской области для принятия соответствующих процессуальных решений", – добавил он.

П.С.

Официальное сопровождение убийства Владимира Ивасюка – невероятно популярного человека, способного сплачивать десятки тысяч людей, во многом совпадает с официальным сопровождением убийства другого невероятно популярного человека – Бориса Немцова. В обоих случаях власти и их помощники пытались и пытаются направить общественное мнение по фальшивому следу.

П.П.С.

Экс-первый заместитель генерального прокурора Николай Голомша:

— К сожалению, многие резонансные дела прошлых лет, связанные с именами выдающихся политиков, народных депутатов, общественных активистов, журналистов, расследовались очень вяло, и это можно сказать о гибели не только Владимира Ивасюка, но и лидера Руха Вячеслава Чорновила, нардепа Анатолия Ермака, других известных людей, — говорит Голомша. — Отношение к расследованию со стороны правоохранительных органов порой было совковым, если не сказать небрежным, и это приводило к повторению загадочных смертей в последующем. Бросишь камень в прошлое — будущее отзовется камнепадом.

Именно Голомше было поручено возглавить возобновленное следствие по делу Ивасюка. И он задумался, могли ли композитора убить, а если да, то за что. Встретился с бывшим сотрудником КГБ, адресовав ему эти вопросы. Сильно изменившись в лице, тот поделился тем, что и его не оставляло равнодушным все эти годы.

— Бывший опер ответил так:

"Ивасюк был харизматичен, его песни знали и любили не только в Украине, а во всем Союзе, и посвящались они не Ленину, а у нас тогда было 5-е идеологическое управление КГБ, там и надо искать"

Так пересказывает содержание откровенного разговора с опытным чекистом Николай Ярославович. Конечно, это была лишь зацепка — одна из многих. Но мы начали ее распутывать. И чем больше распутывали, тем больше находили противоречий и нестыковок в материалах дела...

Это касалось, например, неадекватности прижизненного состояния здоровья Ивасюка (которому приписывали, в частности, расстройства психики, неуравновешенность), а также посмертного обследования — медикаментозным назначениям и рецептуре лечения.

— То есть, ему выписывали препараты, не соответствующие тому, о чем говорилось в диагнозе, — продолжает Голомша. — Это расхождение уже само по себе настораживало. Далее. При изучении протокола места происшествия и воспроизведении обстоятельств оказалось, что на обуви и одежде Ивасюка не было следов коры дерева, на котором его нашли повешенным. Сам он, без чьей-то помощи, никак не мог взобраться, затянуть петлю и повеситься. Еще один важный момент — странгуляционная борозда, иными словами — след от веревки, на которой тело нашли повешенным. Борозда эта была не такой формы, как у самоубийц, из чего следовал вывод о том, что Ивасюка могли повесить уже мертвым. Между 24 апреля, когда он пропал, и 18 мая, когда его обнаружили в лесу, прошло более трех недель. За это время в силу ряда объективных факторов и воздействия природной среды должно было произойти отчленение головы покойного, но его не случилось, что также вызывало подозрение. Эксперты констатировали у Ивасюка сломанные пальцы на руках — это свидетельствовало о пытках, которым его подвергали перед смертью. Ну и еще одно обстоятельство, о котором сейчас уже можно сказать: мы получили документальное подтверждение тому, что Ивасюк находился под контролем и КГБ, и тогдашних компартийных органов. Из рассекреченных архивов СБУ была извлечена переписка первого секретаря обкома КПУ в ЦК Компартии Украины, что Ивасюк — буржуазный националист, что его системно опекает КГБ. Это эксклюзивная информация, о которой мы еще никому из журналистов не сообщали...

Из данной переписки также следовало, что уже после смерти Владимира его родственникам запрещали ходить на кладбище, приносить на могилу цветы, о чем, кстати, не раз говорили близкие композитора...

— Сестры Ивасюка признавались, что за ними демонстративно следили, слушали телефонные разговоры, и целью этих действий было запугать, посеять страх, специально дать понять, что их жизнь также находится под угрозой, если попытаются выйти из-под контроля и нарушить диктуемую сотрудниками госбезопасности линию поведения, — отмечает Николай Ярославович.

Но стоило ему обо всем этом доложить тогдашнему генпрокурору Александру Медведько, как тот распорядился передать кураторство над следствием по Ивасюку другому заместителю генерального...

...яркая, неординарная личность Ивасюка, его талант, бунтарский характер способны завоевать симпатии в сердцах очень многих украинцев. И что именно за это спецслужба решила его убрать, инсценировав смерть как суицид. Но народ ведь не обманешь

Он всегда чувствует, где пытаются оболгать, спрятать правду, выдать желаемое за действительное. Сегодня можно четко утверждать: Ивасюка убили за его творчество. Это была тщательно спланированная спецоперация КГБ.

И еще одно важное заключение: много лет спустя сценарий, "откатанный" на Ивасюке (и долгое время опровергаемый официально), повторился в деле журналиста Георгия Гонгадзе.

— Обоих похищали, затем насильственно удерживали, подвергали пыткам, затем появлялись якобы свидетели, которые видели пропавших то в одном, то в другом месте, довольно точно описывали их, не исключено, в обоих случаях имел место эксцесс исполнителей, — делится Голомша. — Эти параллели наталкивают на мысль, что дело Георгия, образно говоря, списали с дела Ивасюка и так же пытались замести следы. С той лишь разницей, что из Гонгадзе не делали самоубийцу...

Действующий прокурор Львовской области Роман Федик: "Это была спецоперация госбезопасности":

— Не так давно вы публично заявили о причастности к гибели Ивасюка сотрудников КГБ. О том же кратко сообщил ваш подчиненный — старший прокурор Роман Балян. После этого возникла долгая пауза, и больше заявлений не звучало. Давайте выясним для понимания ряд моментов. Установлены ли личности этих сотрудников, живы ли они, сколько их, признались ли в совершенном преступлении?

— Личности установлены, сотрудники живы, их пока двое, в ходе следствия оба были допрошены.

— И дали признательные показания?

— Они — нет. Но проверка на полиграфе (детекторе лжи) показала, что им известно, что и как произошло с Ивасюком. И при этом говорят неправду. Виновны или нет, надеюсь, установит суд.

— Это бывшие офицеры КГБ?

— Да.

— Они служили потом в СБУ?

— Не могу точно сказать. Уже давно на пенсии.

— То есть версия о насильственной гибели Ивасюка...

— ...подтверждается.

— Что еще можете сообщить принципиально нового?

— Что это была чисто политическая расправа советской власти и ее карающего органа — КГБ над одним из самых достойных представителей украинских патриотических сил. Это была спецоперация. Ее проведением занималось подразделение, аналогичное тому, которое в современной СБУ отвечает за борьбу с сепаратизмом. Сотрудники КГБ сделали Ивасюка подконтрольным — через близких ему людей (не родственников, а именно из его окружения), через лекарственные препараты. Композитора хотели представить в глазах общественности психически больным, склонным к суицидальным проявлениям. Он им не был. Но таким его пытались сделать, чтобы убрать. Для того и организовали операцию. Чтобы другие поверили. Из материалов дела усматривается, что Ивасюку умышленно вводили препараты, оказывающие депрессивное воздействие. Вероятно, это делали через подконтрольных КГБ людей. Есть вопросы к Татьяне Жуковой. Комитет госбезопасности стремился держать под колпаком всех и вся. И творческую интеллигенцию тоже..

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