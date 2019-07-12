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Матвій Ганапольський
Матвій Ганапольський
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Они вернутся на родину

9.6т Читати матеріал російською

Если даже Украина куда-то испарится, или в ней исчезнет последний человек, который помнит, что Крым когда-то принадлежал Украине; если вдруг международное сообщество поразит Альцгеймер и оно забудет, что важнейшим гарантом мира на планете есть исполнение международных договоренностей; если вдруг лидеры западных стран скурвятся и будут помнить только о российских газе и нефти, – то есть, если исчезнет всё, что может мешать признанию Крыма российским, то останется только одна, но главная помеха – крымские татары.

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Отпусти мой народ!

Я не буду сейчас напоминать, как над ними издеваются, не буду рассказывать, как им лепят уголовные дела по участию в каких-то мифических террористических группах. Не буду пугать фактами, как их приговаривают к тюремным срокам от 14 до 17 лет – все это известно тем, кто хоть немного интересуется политикой и их бедами, а кто не интересуется, то и бог с вами.

Знаем мы об их бедах или нет, но они живут в Крыму, и ничто и никогда не заставит их из Крыма уйти. Нет у них другой земли, а так устроен мир, что изгнанные народы обязательно на свою родину возвращаются. Вот не были евреи две тысячи лет в своей Иудее, но вернулись, отстроили Израиль – и это только один пример, самый громкий, а сколько таких примеров менее известных.

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Закон один – если у народа есть место, которое этот народ называет своей родиной, то скорее развалятся Великие пирамиды, чем народ забудет о своей мечте вернуться на свою сладкую отчизну.

Посмотрите фильм "Хайтарма". Этот фильм о том, как советская власть устроила геноцид крымских татар. Там есть ошарашивающая сцена: перед нами крымскотатарское село, улица, маленькие домики нараспашку, дети играют, женщины готовят ужин. Вдруг входят войска, всех хватают и, не дав собраться, гонят на станцию и грузят в вагоны для скота. Дверь вагонов закрывается и поезд уходит. А далее камера в тишине идет по этой улице, где горит свет в домах, разбросаны вещи и игрушки, на плите доваривается плов.

Только нет людей. Люди высланы далеко вглубь России и в Казахстан, где больше половины из них умрет после того, как их вышвырнут на мороз в чистое поле.

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Путин может сколько угодно бубнить, что крымский вопрос закрыт. Еще раз – он никогда не будет закрыт, даже если Крым признают российским марсиане. Пока не прекратится уже путинский геноцид крымских татар, пока не перестанут уничтожать их традиции, веру и образ жизни, Крым никогда не станет Россией. Да он никогда и не станет российским, потому что именно при Украине крымские татары начали возвращаться на родину. Возвращались они тяжело – помощь им была маленькая, земля их была в основном захвачена, но было у них главное – они возвращались домой в свободную страну, где их не унижали и считали равными. Они начали понемногу обустраиваться, и я видел это своими глазами: сначала семья строила кухню, а сама жила в вагончике, потом пристраивали одну комнату, на следующее лето – вторую. Была надежда.

Была надежда, но эту надежду раздавил российский сапог. Но мечту сапог раздавить не может. Крымские татары за свою историю прошли такие муки и испытания, что путинская вечность для них – один миг.

Они вернутся на родину, а она у них одна – Крым.

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Автор
Матвій Ганапольський Матвій Ганапольський
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Эхо Москвы
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Мотя, схватил плакат и бегом на Красную площадь! Или в Крым...
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Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Крымские татары пережили ссср, переживут и рф.
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Питон Каа
Питон Каа
Крымские татары спокойно живут на своей земле в российском Крыму. А те из них, кто принимал участие в террористических и экстремистских организациях отсидят свой срок и тоже вернутся домой, в российский Крым. Те же, кто сбежав на Украину пытался гадить российскому Крыму - не увидят его больше никогда, как своих ушей.
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