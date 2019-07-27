17 років Скнилівській трагедії: чому загинули 77 осіб і хто за це відповів

17 років тому, 27 липня 2002 року, в Україні трапилася одна з найбільших трагедій – авіакатастрофа у Скнилові Львівської області.

Тоді під час авіашоу на честь 60-річчя 14-го авіаційного корпусу винищувач Су-27УБ ЗС України, виконуючи фігури вищого пілотажу, впав у натовп глядачів, внаслідок чого загинули 77 осіб, з них – 28 дітей. Постраждали ще 250 осіб.

OBOZREVATEL зібрав усю інформацію про трагедію.

Як усе було

Того дня подивитися дива пілотування прийшли близько десяти тисяч людей.

Пілоти вищої категорії Володимир Топонар та Юрій Єгоров мали продемонструвати фігури на МіГ-29, проте літак не зміг вилетіти до Львова.

Довелося його замінити на СУ-27. Пілоти намагалися на низькій висоті виконати напівпетлю. Літак спочатку зачепив дерево, потім крилом землю, кілька разів перекинувся і влетів у натовп людей, після чого вибухнув і загорівся.

BBC

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Пілоти Топонар і Єгоров встигли катапультуватися вже після контакту з землею і зазнали отримали лише незначні травми внаслідок перенавантажень під час катапультування.

Близько 20 машин швидкої допомоги і пожежні команди були кинуті на порятунок постраждалих.

Розслідування та суд

Відразу ж після катастрофи президент України Леонід Кучма всю провину за трагедію поклав на військових, звільнивши з посади головнокомандувача ЗС України генерал-полковника Віктора Стрельникова.

Генеральна прокуратура України заарештувала Стрельникова і ще трьох високопоставлених українських військових. Водночас міністр оборони України Володимир Шкідченко подав прохання про відставку, однак відставка не була прийнята.

Вже 6 вересня 2002 року було опубліковано результати розслідування комісії Міністерства оборони України.

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Як основну причину трагедії було названо "відхилення екіпажу від польотного завдання і помилка у пілотуванні Су-27". Матеріали комісії були передані до суду, який завершився лише 24 липня 2005 року.

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Як засвідчило розслідування, незадовго до авіашоу підготовлений до нього МіГ-29УБ був замінений на Су-27УБ, заправлений на три тонни великою кількістю пального, в результаті чого командир літака Володимир Топонар неправильно оцінив вагу літака і допустив його небезпечне зближення із землею, недостатнє для набору висоти у критичний момент.

Крім того, були порушені правила проведення подібних заходів, які забороняли польоти над територією, де знаходилися глядачі.

За версією Топонара, причиною аварії став несподіваний недобір потужності лівим двигуном літака, в результаті чого він не вийшов з піке і нахилився на один бік.

Володимир Топонар, командир Су-27, був засуджений до 14 років ув'язнення. Вийшов на волю через 11 років.

Володимир Топонар

Юрій Єгоров, другий пілот Су-27, був засуджений до 8 років ув'язнення. Вийшов на волю через 2,5 роки.

Анатолій Третьяков, заступник командувача 14-го авіакорпусу, був засуджений до 6 років ув'язнення.

Юрій Яцюк, заступник керівника польотами, засуджений до 6 років ув'язнення.

Анатолій Лукіних, начальник служби безпеки польотів 14-го авіакорпусу, засуджений до 4 років позбавлення волі умовно.

Володимир Топонар, Юрій Яцюк та Анатолій Третьяков

Також їм усім були присуджені штрафи. Ніхто з обвинувачених своєї провини у трагедії не визнав.

11 червня 2008 року український військовий апеляційний суд у Києві виніс виправдувальний вирок чотирьом колишнім генералам ЗС України. Судові слухання закінчилися 9 червня. Всі обвинувачені були визнані невинними.

У 2016 році Європейський суд з прав людини виніс рішення за двома скаргами, які подали родичі жертв катастрофи військового літака на авіашоу у Скнилові.

Зокрема суд розглянув позов родичів подружжя Сергія та Тетяни Міхно, а також чотирьох членів сім'ї Михайлів - Наталії, Андрія та їх дочок, які загинули на місці аварії літака 27 липня 2002 року.

Родичі жертв вважали, що Україна порушила ст. 2 Європейської конвенції з прав людини, а саме - право на життя. Однак у ЄСПЛ вирішили, що скарга на державу не є обґрунтованою, оскільки Україна не приховувала цього інциденту і провела повне розслідування катастрофи.

Розгляд справи у ЄСПЛ тривав 10 років – перші скарги родичів жертв було зареєстровано у суді 30 серпня і 1 вересня 2006 року.

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На згадку про загиблих на території Скнилівського аеропорту звели каплицю, а на місці падіння літака – пам'ятник. Щорічно львів'яни приходять сюди з квітами, священики проводять поминальний молебень.

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