16 чи 1? Простий математичний приклад посварив мережу

У соцмережі Twitter розгорілися справжні баталії через найпростіший математичний приклад.

Так, користувач під ніком pjmdolI попросила допомогти їй із рішенням завдання: "8 ÷ 2 (2 + 2) =?".

Багато хто відгукнувся, однак незабаром з'ясувалося, що відповідь виходить однаковою не у всіх.

Ілюстрація

Так, учасники розділилися на дві групи: одні стверджували, що правильна відповідь - 16, а інші - 1. При вирішенні вони проводили розподіл і множення в різній послідовності, у зв'язку з чим і відрізнялися цифри.

Правильна відповідь все ж 16, так як спочатку виконуються дії в дужках, а потім - по черзі, всі інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі посперечалися через прохання обчислити 230-220x0,5 і написати відповідь.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся