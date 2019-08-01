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16 чи 1? Простий математичний приклад посварив мережу

5.1т Читати матеріал російською

У соцмережі Twitter розгорілися справжні баталії через найпростіший математичний приклад.

Так, користувач під ніком pjmdolI попросила допомогти їй із рішенням завдання: "8 ÷ 2 (2 + 2) =?".

Багато хто відгукнувся, однак незабаром з'ясувалося, що відповідь виходить однаковою не у всіх.

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16 чи 1? Простий математичний приклад посварив мережу

Ілюстрація

Так, учасники розділилися на дві групи: одні стверджували, що правильна відповідь - 16, а інші - 1. При вирішенні вони проводили розподіл і множення в різній послідовності, у зв'язку з чим і відрізнялися цифри.

Правильна відповідь все ж 16, так як спочатку виконуються дії в дужках, а потім - по черзі, всі інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі посперечалися через прохання обчислити 230-220x0,5 і написати відповідь.

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Махно Володимир
Махно Володимир
конечно 16. только тупицы об этом не знают. потому что в школе бухали и прогуливали.
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