16 чи 1? Простий математичний приклад посварив мережу

У соцмережі Twitter розгорілися справжні баталії через найпростіший математичний приклад.
Так, користувач під ніком pjmdolI попросила допомогти їй із рішенням завдання: "8 ÷ 2 (2 + 2) =?".
Багато хто відгукнувся, однак незабаром з'ясувалося, що відповідь виходить однаковою не у всіх.
Ілюстрація
Так, учасники розділилися на дві групи: одні стверджували, що правильна відповідь - 16, а інші - 1. При вирішенні вони проводили розподіл і множення в різній послідовності, у зв'язку з чим і відрізнялися цифри.
Правильна відповідь все ж 16, так як спочатку виконуються дії в дужках, а потім - по черзі, всі інші.
oomfies solve this pic.twitter.com/0RO5zTJjKk- em ♥ ︎ (@pjmdolI) July 28, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі посперечалися через прохання обчислити 230-220x0,5 і написати відповідь.
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