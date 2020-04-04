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4 квітня • оновлено в 22:55
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Кирило Лютий

153 за добу! В Україні виявили вже 1225 хворих на коронавірус

11.4т
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В Україні виявили вже 1225 хворих на коронавірус. Летальних випадків – 32. Вилікувалися вже 25 осіб.

Про це сказано в вечірньому зведенні МОЗ в суботу, 4 квітня.

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"За даними ЦГЗ, станом на 22:00 4 квітня в Україні 1225 лабораторно підтверджених ПЛР-дослідженням випадків COVID-19. Усього в Україні зафіксовано 32 летальні випадки від COVID-19. Загалом 25 осіб вже одужало — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі", – сказано в повідомленні.

Так, за добу в Україні виявили ще 153 випадки зараження COVID-19. У п'ятницю ввечері МОЗ озвучував число в 1072, тоді як вранці суботи – 1096.

За останню добу в Україні померли від інфекції ще 5 осіб та 3 вилікувались.

З початку пандемії в Україні всього було зафіксовано 5 463 підозри на COVID-19. З них 3 985 не підтвердилися, ще 253 досліджуються.

Найбільше інфікованих виявлено в Києві, Київській, Вінницькій, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій та Черкаській областях.

При цьому в Миколаївській області не зафіксовано жодного випадку зараження COVID-19.

Напередодні МОЗ заявив, що близько 90% жертв COVID-19 були віком старше 50 років і мали важкі захворювання.

"Більшість померлих мали тяжкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, легенів і ожиріння. У 30% померлих з наявністю патології були супутні захворювання", – йдеться в повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL, із загальних 1 млн 139 тисяч випадків коронавірусу COVID-19 більш 625 тисяч інфікованих зареєстровано в країнах "Великої сімки".

У США виявили вже понад 300 тисяч випадків зараження COVID-19. Більше, ніж в Італії та Іспанії разом узятих. Також вірус з новою силою вдарив по Великобританії.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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васильевич василий
васильевич василий
Раньше я старался сопереживать с украинцами .Огорчался если у них проблемы .Был рад если у них что то получилось . Сейчас из за их звериной злобы к России и всему совместному периоду жизни в одной стране они никто
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Tarr Dr
Tarr Dr
Украинский Донбасс, тем не менее повыздыхать все-таки придется вам, рагулям саложопным, такая у вас карма.
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Белый господин
Белый господин
Кульшин Владимир, правильно не от.б.тесь, зае.бете. Никто с вас слезать не собирается.
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