У США 14-річна дівчина відкрила можливий спосіб перемогти COVID-19

Аніка Чебролу – 14-річна дівчина зі штату Техас (США) отримала $25 тисяч за відкриття, яке може допомогти в подоланні Covid-19.

Подія відбулася в межах конкурсу молодих учених 3M Young Scientist Challenge, пише CNN (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Дівчина використала детальний комп'ютерний скринінг молекул (in-silico) і виявила молекулу свинцю, яка може вибірково поєднуватись із білком вірусу SARS-CoV-2. Виявилося, що таке поєднання нейтралізує здатність коронавірусу проникати в організм людини.

За словами Чебролу, її спроби знайти сполуку свинцю для зв'язування з білком вірусу SARS-CoV-2 можуть здатися краплею в морі, але все одно вони вартують усіх цих зусиль.

"Від подальшого розвитку цієї молекули залежатиме успіх моєї праці", – сказала дівчина і наголосила, що її робота не закінчена.

Наступною метою молодої дослідниці є співпраця з вченими, які борються за контроль захворюваності та смертності внаслідок пандемії коронавірусу.

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