-13 і яскраве сонце: синоптики уточнили весняний прогноз погоди

В Україні в п'ятницю, 23 березня, буде сонячно, проте на дорогах можлива ожеледиця. Заморозки вночі очікуються до -13.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За його даними, вдень по всій території України буде від 0 до +4 градусів, лише на сході можливо до -1 градусів.

Погоду в більшості областей буде визначати поле підвищеного атмосферного тиску, південна частина країни виявиться в зоні впливу циклону над Чорним морем. На більшості території без опадів, лише на півдні можливий мокрий сніг з дощем.

Вночі в Україні очікуються заморозки. Температура опуститься до -11 ...- 13 градусів.

Вдень очікується вітер південно-західний, 5-10 м/с, на півдні - пориви вітру до 15-20 м/с.

Як повідомляв "Обозреватель", у п'ятницю-суботу, 23-24 березня, в південних, східних та більшості центральних областей невеликий, місцями помірний сніг. На решті території переважно без опадів.