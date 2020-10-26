У "Слузі народу" назвали кількість учасників опитування Зеленського

В опитуванні "5 запитань від президента", яке проводила компанія "Зе Медіа", взяли участь близько 5 млн українців.

Про це 26 жовтня заявив глава партії "Слуга народу", перший заступник голови однойменної фракції у Верховній Раді Олександр Корнієнко, пише "Інтерфакс-Україна".

"Стосовно кількості людей, які взяли участь, то це приблизно половина тих, хто проголосував у день виборів. Тобто близько 5 мільйонів громадян взяли участь у цьому опитуванні", – сказав він на брифінгу в штабі партії.

Він нагадав, що фінансувалося опитування партією "Слуга народу", а організовувалося компанією "Зе медіа", у якій "є повна акредитація і можливості проводити соціологічні дослідження".

"Її засновником є професійний соціолог. Із цією компанією ми працюємо вже не вперше, ми працювали з ними й на парламентських виборах. Вони погодилися організувати це опитування, організувати волонтерів-інтерв'юерів, логістику тощо", – уточнив Корнієнко.

Політик підкреслив: оскільки партія "Слуга народу" відмовилася від державного фінансування, то виділені на опитування кошти – це спонсорська допомога донорів партії.

"Яких багато, вони представляють малий і середній бізнес, їх більш ніж 300 за останній час, напевно, було. І у звіті НАЗК, коли ми його подамо, на всі ці питання можна буде отримати відповіді", – сказав він.

П'ять питань Зеленського obozrevatel

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