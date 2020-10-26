У Харкові перед тервиборчкомом зібралися величезні черги. Фото та відео
У Харкові 26 жовтня біля територіального виборчкому зібралися величезні черги.
Відповідні фото і відео опублікували в соцмережі відразу кілька місцевих Telegram-каналів (щоб подивитися відео, доскрольте новина до кінця).
"У Харкові величезні черги на здачу документації до тервиборчкому. Окружні комісії відправляють назад на дільниці. Кажуть, чекати доведеться не менше 10-15 годин", – йдеться в Telegram-каналі "Сегодня".
У зв'язку з таким скупченням народу в Telegram-каналі "Труха Харків" висловили побоювання з приводу нового спалаху коронавірусної інфекції.
"Ось такі зараз черги в комісіях для здачі голосів. Чекаємо нові антирекорди?" – підкреслили в повідомленні.
На сьогодні Харківщина є лідером України із захворюваності коронавірусною інфекцією.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
у Верховній Раді України зареєстрували проект постанови №4234, який передбачає скасування другого туру місцевих виборів через карантин. Ініціатором документа стала народний депутат від "Слуги народу" Тетяна Грищенко.
Після чого в партії "Слуга народу" заявили, що не мають наміру "зривати" другий тур місцевих виборів – 2020 на зв'язку з пандемією COVID-19. Зареєстрований "слугою" Грищенко проект постанови, який може скасувати другий тур, прес-служба партії прокоментувала на своєму Telegram-каналі 21 жовтня.
В СН підкреслили, що ця ініціатива є "особистою думкою окремого депутата і не збігається з позицією партії".