У Харкові перед тервиборчкомом зібралися величезні черги. Фото та відео

Obozrevatel
Obozrevatel
Суспільство
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  • Підсумки першого туру виборів міських голів повинні оголосити не пізніше 6 листопада

  • За результатами екзитполів, в Харкові не буде другого туру

  • В інших містах голосування пройде в середині листопада

Черги на виборах у Харкові

У Харкові 26 жовтня біля територіального виборчкому зібралися величезні черги.

Відповідні фото і відео опублікували в соцмережі відразу кілька місцевих Telegram-каналів (щоб подивитися відео, доскрольте новина до кінця).

"У Харкові величезні черги на здачу документації до тервиборчкому. Окружні комісії відправляють назад на дільниці. Кажуть, чекати доведеться не менше 10-15 годин", – йдеться в Telegram-каналі "Сегодня".

У зв'язку з таким скупченням народу в Telegram-каналі "Труха Харків" висловили побоювання з приводу нового спалаху коронавірусної інфекції.

"Ось такі зараз черги в комісіях для здачі голосів. Чекаємо нові антирекорди?" – підкреслили в повідомленні.

На сьогодні Харківщина є лідером України із захворюваності коронавірусною інфекцією.

Черга в Харківський тервиборчком
Харківський тервиборчком
Черга в Харківський тервиборчком
Документація в Харківському тервиборчкомі
Черга в Харківський тервиборчком
Черга в Харківський тервиборчком
Черга в Харківський тервиборчком
Документи в Харківському тервиборчкомі
Пост в соцмережі про черги в Харківський тервиборчком
Пост в соцмережі про черги в Харківський тервиборчком
Пост у соцмережі про стан у приміщенні Харківського тервиборчкому

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • у Верховній Раді України зареєстрували проект постанови №4234, який передбачає скасування другого туру місцевих виборів через карантин. Ініціатором документа стала народний депутат від "Слуги народу" Тетяна Грищенко.

  • Після чого в партії "Слуга народу" заявили, що не мають наміру "зривати" другий тур місцевих виборів – 2020 на зв'язку з пандемією COVID-19. Зареєстрований "слугою" Грищенко проект постанови, який може скасувати другий тур, прес-служба партії прокоментувала на своєму Telegram-каналі 21 жовтня.

  • В СН підкреслили, що ця ініціатива є "особистою думкою окремого депутата і не збігається з позицією партії".

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