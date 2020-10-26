У Харкові перед тервиборчкомом зібралися величезні черги. Фото та відео

У Харкові 26 жовтня біля територіального виборчкому зібралися величезні черги.

Відповідні фото і відео опублікували в соцмережі відразу кілька місцевих Telegram-каналів (щоб подивитися відео, доскрольте новина до кінця).

"У Харкові величезні черги на здачу документації до тервиборчкому. Окружні комісії відправляють назад на дільниці. Кажуть, чекати доведеться не менше 10-15 годин", – йдеться в Telegram-каналі "Сегодня".

У зв'язку з таким скупченням народу в Telegram-каналі "Труха Харків" висловили побоювання з приводу нового спалаху коронавірусної інфекції.

"Ось такі зараз черги в комісіях для здачі голосів. Чекаємо нові антирекорди?" – підкреслили в повідомленні.

На сьогодні Харківщина є лідером України із захворюваності коронавірусною інфекцією.

Як повідомляв OBOZREVATEL :