Українці – про вояж "слуг" на Донбас: сьомий рік війни, а очі відкрилися перед виборами

Українці бурхливо відреагували на новину про те, що "слуги народу" побували на Донбасі з дводенною поїздкою, переночували на передовій і після цього у них нібито "відкрилися очі" на те, що відбувається на сході країни.

У соціальній мережі Facebook користувачі опублікували десятки коментарів з цього приводу.

Користувачів здивувало й обурило те, що поїздка відбулася напередодні місцевих виборів в Україні, а тому дуже нагадувала передвиборчий піар партії "Слуга народу".

"Шкода, що немає відкритих списків УБД. Перевірити, чи не отримали слуги за одну ніч в ООС корочки", – написав Іван Дембновецький.

"Йде сьомий рік війни. І у них раптом відкрилися очі. Як ніби вони прилетіли з іншої планети. Вони не лохи. Вони вважають інших лохами. Просто вражає", – заявив користувач Aleksandr Sakhnovych.

"Очі відкриваються виключно перед виборами", – сказав В'ячеслав Новак.

"Я підтримую, депутати повинні їздити в гарячі точки країни, але ці ... поперлися в військову зону саме перед виборами, щоб зізнатися собі "ай-ай як тут погано". Чому раніше вони туди не їздили, і для чого зробили це зараз? Питання. А для того, щоб вчергове попіаритися. А в цілому ця поїздка розрахована на лохів, які голосували за ЗЕ", – підкреслив Валентин Метельський.

"Це ж треба... Відкрилися очі прямо перед виборами", – написала Ірина Осипенко.

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