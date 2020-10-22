Українці – про вояж "слуг" на Донбас: сьомий рік війни, а очі відкрилися перед виборами
Парламентарії під час поїздки поспілкувалися з військовими та мирними жителями
Для багатьох побачене та почуте стало відкриттям
Свої спостереження "слуги" хочуть реалізувати в законодавчих ініціативах
Українці бурхливо відреагували на новину про те, що "слуги народу" побували на Донбасі з дводенною поїздкою, переночували на передовій і після цього у них нібито "відкрилися очі" на те, що відбувається на сході країни.
У соціальній мережі Facebook користувачі опублікували десятки коментарів з цього приводу.
Користувачів здивувало й обурило те, що поїздка відбулася напередодні місцевих виборів в Україні, а тому дуже нагадувала передвиборчий піар партії "Слуга народу".
"Шкода, що немає відкритих списків УБД. Перевірити, чи не отримали слуги за одну ніч в ООС корочки", – написав Іван Дембновецький.
"Йде сьомий рік війни. І у них раптом відкрилися очі. Як ніби вони прилетіли з іншої планети. Вони не лохи. Вони вважають інших лохами. Просто вражає", – заявив користувач Aleksandr Sakhnovych.
"Очі відкриваються виключно перед виборами", – сказав В'ячеслав Новак.
"Я підтримую, депутати повинні їздити в гарячі точки країни, але ці ... поперлися в військову зону саме перед виборами, щоб зізнатися собі "ай-ай як тут погано". Чому раніше вони туди не їздили, і для чого зробили це зараз? Питання. А для того, щоб вчергове попіаритися. А в цілому ця поїздка розрахована на лохів, які голосували за ЗЕ", – підкреслив Валентин Метельський.
"Це ж треба... Відкрилися очі прямо перед виборами", – написала Ірина Осипенко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Вранці 21 жовтня понад сто депутатів від "Слуги народу" вирушили з дводенною робочою поїздкою на Донбас.
Примітно, що деякі з нардепів були одягнені у військову форму з іменними нашивками, інші робили селфі на фоні військової техніки. Знімки викликали дуже гостру реакцію в мережі.
Крім того, народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко заявив, що, сидячи в Києві, складно зрозуміти проблеми "зґвалтованого війною Донбасу".
У Донецькій області ветеран пожартував про "слуг народу" на Донбасі. Їм побажали повернутися живими – як зазвичай говорять про військових, які їдуть в ООС.
А в Костянтинівці на Донеччині ветерани АТО висловили претензії главі фракції "Слуга народу" Давиду Арахамії, який раніше заявляв про необхідність скоротити армію.