На Одещині від COVID-19 померла медсестра: міські лікарні відмовилися її приймати

Obozrevatel Суспільство 15:46, 21.10.2020 Оновлено: 16:19, 21.10.2020

На Одещині від COVID-19 померла медсестра, міські лікарні відмовилися її приймати через брак місць.

Про це написала глава місцевого благодійного фонду "Корпорація монстрів" Катерина Ножевникова на своїй сторінці у Facebook.

В Одесі на сьогодні склався справжній "коронавірусний апокаліпсис", заявила вона.

Дівчина розповіла, як волонтери допомагають людям знаходити місця в державних лікарнях для лікування рідних і близьких, і на конкретних прикладах показала, наскільки складна ситуація склалася в місті та області.

"Медсестру, яка 38 років пропрацювала в лікарні Подольська, у важкому стані кілька днів тому транспортували в приватну клініку. Родичі взяли кредит, щоб врятувати маму. Знайшли мене й благали допомогти вивести її в державну лікарню, тому що гроші закінчувалися, а взяти більше не було звідки. Щодня рахунок збільшувався. Вчора пів дня намагалися домовитися з іншими лікарнями, щоб вони прийняли пацієнтку. Реанімації переповнені", – уточнила вона.

Місце для хворої жінки знайшли в Чорноморській обласній опорній лікарні, оскільки міські медустанови Одеси взяти її відмовилися.

Одночасно волонтери "витягали з Подольська дочку пацієнтки, у якої було вже 40% ураження легень і стан різко погіршився".

Вранці Ножевниковій подзвонив син медсестри, яку направили до Подольска, щоб дізнатися про стан матері.

"Я зателефонувала лікареві. Потім сиділа хвилин 20 і не знала, як знову взяти телефон. Ваша мама померла. Вибачте...", – написала волонтерка.

У померлої жінки були діагностовані ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба 2 ст., двобічна полісегментарна вірусна пневмонія, 70% ураження легень і підтверджений діагноз COVID-19.

"Вийшла на вулицю. Закурила. Життя б'є ключем. Повз приїжджає транспорт. У масках лічені одиниці. Про дистанцію просто мовчу. Ми не витримаємо новий карантин. Ці заходи – єдине, що в нас залишилося. Як достукатися до них? Як пояснити, що все це вже тут. Це дуже страшно... Що ми будемо втрачати літніх людей один за іншим. І не тільки людей похилого віку, тому що система, на жаль, вже не витримала того, що відбувається. Це вже мій 11 пацієнт, якого не вдалося врятувати й родичам якого мені доводиться про це повідомляти... В одеській області сьогодні зафіксований рекорд – 614 хворих. У країні 6719... Одеса. Хроніки апокаліпсису", – написала волонтерка.

Одеська волонтерка розповіла про ситуацію з коронавірусом у місті
Facebook Katherine Nozhevnikova

Як повідомив OBOZREVATEL, в Україні Харківська та Одеська області стали епіцентрами COVID-19 – за добу, 20 жовтня, в кожній зафіксували понад 600 хворих.

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