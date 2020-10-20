Японські вчені пояснили спонтанну появу перших живих істот

Учені Технологічного інституту в Токіо (Японія) пояснили, як складний метаболізм міг спонтанно виникнути з простих органічних речовин.

Принцип появи перших живих істот на Землі вони з'ясовували в науковій роботі, результати якої оприлюднено в журналі Chemical Communications.

Дослідники припустили, що тіоефіри могли служити давньою версією носіїв енергії, що забезпечує протікання хімічних реакцій. Зокрема – АТФ, без якої неможливе існування живих організмів.

Сучасні живі істоти й досі використовують тіоефіри для розщеплення цукрів і виробництва білка з амінокислот.

Тіокислота – з'єднання, утворене з органічної кислоти та сірководню, присутня у вулканічних газах, легко вступає в реакцію з простими сірковмісними тіоловими сполуками, йдеться в дослідженні. У результаті цього утворюються реактивні тіоефіри. Ця реакція легко протікає у воді й, можливо, послужила поштовхом для розвитку більш складних біохімічних реакцій.

Схожим продуктом реакції є залізосіркові кластери. У живих організмах вони відіграють роль білкових кофакторів, що здійснюють окислювально-відновні реакції. Без них неможливий фотосинтез, за якого електрони переносяться з молекул води для виробництва сухарів і кисню.

Формула тіоефіру pubs.rsc.org

Як повідомив OBOZREVATEL, на дні штучного озера Пампулья в бразильському місті Белу-Оризонті вчені виявили раніше невідомий науці вірус, 90% якого складається з невідомих генів.