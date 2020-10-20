Рекордна кількість українців одужали і померли від COVID-19 за добу

За добу, 19 жовтня, в Україні від коронавірусної інфекції померло 113 осіб, це рекордний показник смертності в нашій країні з початку пандемії.

Одужала також рекордна кількість людей – 3044, про це свідчать дані сайту Ради національної безпеки та оборони України.

Попередній сумний рекорд смертності в Україні був встановлений 16 жовтня, тоді померли 109 заражених українців. 15-го число жертв коронавірусу склало 106 осіб, 12 і 13 жовтня – по 107, 9-го – 108.

Всього станом на ранок 20 жовтня від COVID-19 в країні померли вже 5786 осіб. Повністю побороли хворобу 129 533 пацієнти.

Як повідомив OBOZREVATEL, станом на ранок вівторка, 20 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 309 107 випадків коронавірусної інфекції. З них 5 469 – виявлені за минулу добу.