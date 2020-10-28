У Криму зафіксували спалах COVID-19 у психлікарні

Через масове зараження коронавірусом у психоневрологічній лікарні №1 у Сімферополі розгорнули шпиталь на 60 ліжок.

Про це повідомила глава так званого "управління Росспоживнагляду по Криму і Севастополю" Наталя Пеньковська на засіданні оперативного штабу з протидії поширення коронавірусної інфекції 28 жовтня, пишуть "Крим.Реаліі".

Причиною спалаху чиновниця назвала "низьку настороженість медперсоналу", коли під час прийому на лікування до зазначеної установи від хворих не вимагали дані щодо обстеження на COVID-19.

За інформацією самопроголошеного "прем'єра" Криму Сергія Аксьонова в соцмережі, за минулу добу, 27 жовтня, на окупованому півострові зареєстровано 251 випадок коронавірусної інфекції. Одужали за весь період пандемії 4998 осіб, померли 123 пацієнти.

Аксьонов озвучив статистику захворюваності в окупованому Криму Facebook Сергій Аксьонов

Дані окупаційної влади Криму і Севастополя про захворюваність на COVID-19 не підтверджені міжнародними організаціями та іншими незалежними джерелами. На думку правозахисників, ця статистика істотно занижена.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Українська незалежна морська профспілка направила звернення в міжнародні організації, в якому заявила про посилення ризиків для екології та населення Азово-Чорноморського басейну після окупації Криму.