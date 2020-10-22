Депутат Соболєв, який втратив 3-річного сина під час замаху на нього, знову став батьком

Obozrevatel Суспільство 10:52, 22.10.2020 Оновлено: 11:14, 22.10.2020

У депутата Київської обласної ради, бізнесмена В'ячеслава Соболєва, на якого в грудні 2019 року в Києві було скоєно замах, народився син.

Радісною новиною поділилася його дружина Інна 21 жовтня на своїй сторінці в Facebook.

"Синочку, ти до нас сьогодні повернувся", – підписала вона знімок із пологового будинку.

Соболєв у коментарі виданню "Страна" сказав, що сина назвали Сашком, як і їхню з Інною трагічно загиблу дитину.

Син Інни, 3-річний Олександр, загинув майже рік тому
Facebook Інна Соболєва

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