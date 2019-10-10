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10 жовтня • оновлено в 14:08
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12-річна дівчинка народила дитину: історія отримала сумне продовження

13.6т Читати матеріал російською

12-річна дівчинка зі звалища, яка у вересні народила дитину в Рівному, відмовилася від малюка через вроджений дефект.

Про це розповів керівник служби у справах дітей Андрій Міщеня, передає "Радіо Трек". Зазначається, що породілля залишила немовля відразу ж після виписки з лікарні й поїхала до Закарпаття.

Він також повідомив, що у новонародженого виявили ваду, яку необхідно оперувати.

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"Мама дитини – жителька Закарпатської області, тому зараз ведуться переговори про переведення хлопчика в один із закладів Закарпаття", – розповіла заступнця головного лікаря з неонатології Галина Ковальова.

Новонароджена дитина

Новонароджена дитина

радіо Трек

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше повідомлялося, що 12-річна дівчинка ромської національності, яка народила дитину в Рівному, не знає ні української, ні російської мови.

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Місце
Україна Рівне
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Syrian Sergey
Syrian Sergey
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
"...Мама ребенка жительница Закарпатской области, поэтому сейчас ведутся переговоры о переводе мальчика в одно из заведений Закарпатья"...() Т е по факту единой страны нет, т к при единой стране без разницы откуда брошеный ребенок - из Ужгорода или Харькова, если страна одна. А так государство по факту разделено на федеральные самостоятельные земли, граждане которых должны получать соцзащиту на своей родине-земле. А киевляне так вообще паспортами обзавелись, только они пока называются Карточка киевлянина, и Конституцию уже для них пишут - называется Закон о столице. А статус для ОРДЛО принять, чтобы войну прекратить - патриёты на пятую точку падают типа Не допустим федерализации. Да страна давно состоит из отдельных самоуправляемых территорий.
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