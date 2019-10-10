12-річна дівчинка народила дитину: історія отримала сумне продовження

12-річна дівчинка зі звалища, яка у вересні народила дитину в Рівному, відмовилася від малюка через вроджений дефект.

Про це розповів керівник служби у справах дітей Андрій Міщеня, передає "Радіо Трек". Зазначається, що породілля залишила немовля відразу ж після виписки з лікарні й поїхала до Закарпаття.

Він також повідомив, що у новонародженого виявили ваду, яку необхідно оперувати.

"Мама дитини – жителька Закарпатської області, тому зараз ведуться переговори про переведення хлопчика в один із закладів Закарпаття", – розповіла заступнця головного лікаря з неонатології Галина Ковальова.

Новонароджена дитина радіо Трек

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше повідомлялося, що 12-річна дівчинка ромської національності, яка народила дитину в Рівному, не знає ні української, ні російської мови.

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