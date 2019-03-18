Новый спектакль в великолепном харьковском совершенно не академическом театре "МОЖЕТ БЫТЬ" (спектакли идут на малой сцене ХАТОБа и в Доме актёра) — лирический вираж "Мираж" Сергея Аксёнова (автор и режиссёр).

Харьков 1974-го (изумительные редкие документальные кадры — ностальгия!), 2018-го и... 2048-го.

Мудрая и добрая, очень сентиментальная фантастика. Размышления об истинных ценностях и том, что их обычно у нас подменяет.

Главный герой встречает своего будущего противного тестя совсем молодым (нечто похожее было в "Зеркале для героя" — советском фильме, предвосхитившем знаменитый американский "День сурка", но уже после "Назад в будущее").

Герои меняют свою жизнь, исправляя ошибки в прошлом.

"Это Вы хотите позвонить с калькулятора?" — спрашивает, глядя как на сумасшедшего, у нашего современника его тесть из 1974-го перед тем, как позвать на концерт Высоцкого.

Пересказать невозможно, это надо смотреть. Утирая сопли — по-другому не получится.

В строгом Харькове заслужить на премьере долгие аплодисменты СТОЯЩЕГО зала — и цветы, и искреннее "Браво!" — может сегодня редкий драматический театр. Но у "МОЖЕТ БЫТЬ" так всегда — исключительно тепло были приняты и потрясающая "Империя ангелов", и чудесный "Город знакомств", и невероятное "Стаккато", где 5 актёров исполняют, кажется, 2-3 десятка совершенно разных ролей, и недавние — один лучше другого — "История любви", "Проект Жена", "Станция Бесконечная"...

Отдельно — об исполнителе главной роли. Антон Жиляков, будучи ведущим артистом этого театра, ещё и продолжает — вместе с женой — дело тестя (да, опять тесть!) Василия Евгеньевича Сидина, основавшего театр детей-инвалидов "ТИМУР". Я уже писал об этом уникальном Театре в статьях "Тимур... Нет, Василий..." и "Час истины", честно сообщая — и повторяю это опять,— что на его спектаклях присутствует в зале лично Бог.

Новая пьеса, которую даёт "Тимур", называется "Чудо", премьера в ДК строителей 23 марта в 12 и 15.

Там — главная жизнь Антона Жилякова и всей его семьи.

Там действительно чудо, чудо нашего времени, место для катарсиса.

Напомню одну из своих статей о нём — только небольшой фрагмент:

"Паренек из детдома Сеня, в карточке которого присутствует стандартная фраза "Прогноз неблагоприятен", упросил священника исповедовать его вне очереди:

— Это я взял кошелек. Я украл... Я — свинья!

— Нет, ты не свинья. Ты человек! Просто верни и попроси прощения...

— У Бога? — Да. И у той, у кого взял..."

Это — из спектакля "Пожалуйста, живи!"

О нём же:

"Среди публики очень много молодежи, но никаких смешков или улыбок. Я таких лиц у ребят такого возраста никогда не видел. Всё же у этой страны есть будущее, и Бог нас не бросит.

Никто не хлопал, все просто встали и молча стояли, когда закончилось.

— Где можно пожертвовать? — Вон там ящичек на столике... Спасибо Вам от деток, вот календарик возьмите: "Бог — хранитель твой"."

Вот реквизиты для пожертвований:

ХГБФ "Тимур", г.Харьков, ул. Чаадаева, 25.

ЕДРПОУ 24670900, МФО 351005, р.с. 26000035911000 в АКиБ "Укрсиббанк" г. Харькова.

Так можно прикоснуться к Чуду.

Это тоже как бы МИРАЖ. Мираж нашей суровой эпохи. Но пока это есть — есть и Украина. Настоящая.

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