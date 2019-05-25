Из нового Украинского правописания, размещённого на официальном сайте Министерства образования и науки. К сведению тех, кто будет сдавать экзамен. Только слова. Разумеется, не все. В порядке очерёдности изложения.
Икати, икатися;
вiцепрем'єр, вiцеконсул, ексчемпiон, ексмiнiстр, експрезидент, лейбмедик, оберпрокурор, унтерофiцер (но: контр-адмiрал);
пiв години, пiв вiдра, пiв мiста, пiв острова, пiв яблука, пiв ями, пiв Києва;
золото-валютний;
нацiональнi збори (оба слова — с маленькой буквы);
как вариант: анатема, дитирамб, етер (речь об эфире), катедра, логаритм, Бористен, Демостен;
ват (физическая единица), Ватт (фамилия учёного, в честь которого она названа), дизель, Дiзель;
Ємен, Єль (это где Йельский университет);
Д’Аламбер, (но д’Артаньян).
Это всё — на стр.: 6, 33, 36, 41, 63, 127, 129, 131, 150.
В заключение — маленький нюанс. На с. 7 устанавливаются особые правила написания одной из букв в фамилиях украинцев. Именно так. Не в УКРАИНСКИХ фамилиях, а именно в фамилиях УКРАИНЦЕВ. Имеется в виду при этом национальность или гражданство, не оговорено.
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