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Олександр Кірш
Олександр Кірш
Народний депутат УкраїниВсі статті автора

Хорошо забытое старое, или Новый украинский язык: только слова

7.3тЧитати матеріал російською

Из нового Украинского правописания, размещённого на официальном сайте Министерства образования и науки. К сведению тех, кто будет сдавать экзамен. Только слова. Разумеется, не все. В порядке очерёдности изложения.

Икати, икатися;

вiцепрем'єр, вiцеконсул, ексчемпiон, ексмiнiстр, експрезидент, лейбмедик, оберпрокурор, унтерофiцер (но: контр-адмiрал);

пiв години, пiв вiдра, пiв мiста, пiв острова, пiв яблука, пiв ями, пiв Києва;

золото-валютний;

нацiональнi збори (оба слова — с маленькой буквы);

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Закрытые нельзя открытые

как вариант: анатема, дитирамб, етер (речь об эфире), катедра, логаритм, Бористен, Демостен;

ват (физическая единица), Ватт (фамилия учёного, в честь которого она названа), дизель, Дiзель;

Ємен, Єль (это где Йельский университет);

Д’Аламбер, (но д’Артаньян).

Это всё — на стр.: 6, 33, 36, 41, 63, 127, 129, 131, 150.

В заключение — маленький нюанс. На с. 7 устанавливаются особые правила написания одной из букв в фамилиях украинцев. Именно так. Не в УКРАИНСКИХ фамилиях, а именно в фамилиях УКРАИНЦЕВ. Имеется в виду при этом национальность или гражданство, не оговорено.

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