Сегодня, 11 ноября, магический день. С этим согласны эзотерики и нумерологи разных стран мира - и уже открыто заявляют это в общественных пространствах. 11 ноября 2019 года сложатся три числа "11". 11:11:11.

Что же обозначает это число в нумерологических доктринах?

"Покорить Льва". Лев - это внутренняя сила человека, покорить льва - овладеть самим собой. Овладев внутренними силами, человек способен овладеть и внешними. Другое значение числа 11 - пройти испытания. Познав 10 истин, составляющих Колесо Вселенной, человек проходит испытание, экзамен - правильно ли он понял истины и может ли их применить в реальной жизни.

"Архив и Зеркало Универсума" - так древние обозначали число 11. А еще 11 - число белой, доброй магии. Почему это число считается магическим? Добрая Магия на небе, на Земле и под Землей - сразу в трех мирах Мироздания.

В 11:11:11 можно загадать желания

Поэтому сегодня в 11:11:11 можно загадать желания. И даже после этого числового ряда этот механизм будет продолжать работать на протяжении всего дня, тем более в преддверии полнолуния 12 ноября.

Загадаем желания любым методом - они должны быстро исполниться.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!