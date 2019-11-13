105-річна жінка розкрила секрет довголіття

Ганна Микитин із села Красне на Рожнятівщині, якій нещодавно виповнилося 105 років, ніколи не лікувалася у медустановах і зараз не хворіє.

Як пише expres.online, попри свій вік, вона сама куховарить, пере та рубає скіпки для печі.

За словами її невістки Ольги, таємниця здоров’я та довголіття бабці Ганни у неймовірній доброті, внутрішньому спокої та великій вірі в Бога.

"Моя друга мама, бо свекрухою я її ніколи не називала, настільки сильна тілом і духом жінка, що таких людей, я за свої 72 роки не зустрічала. Усе, що б не трапилося в її житті – війна, голод, важка праця в колгоспі, втрати рідних – вона сприймала спокійно, з молитвою і за все дякувала Богу. Мама завжди каже, що коли вона сама нічого не може змінити, то може молитися. І Бог дасть сили все пережити", - зазначила Ольга.

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За словами Ольги Микитин, бабця Ганна народилась у багатодітній родині. Її батько не повернувся з Першої світової. Мати зосталася молодою удовою з чотирма дітьми. Жінка вдруге вийшла заміж і народила ще троє дітей.

Ганна ніде не вчилася і досі є малограмотною, читати та писати майже не вміє. Зате може порахувати гроші та зробити розрахунки для господарства, скажімо, порахувати мішки з урожаєм, розділити на щодень місячну пенсію.

Ганна вийшла заміж за односельця Михайла, у подружжя народився один син, який уже помер. Зараз у поважної жінки є невістка, онук і правнучка. Ще 98-річною вона утримувала корову, свиней, курей.

Нині бабця Ганна щодня прокидається о 07.30, годину молиться, одягається та увесь день порається по господарству, ввечері дивиться телевізор. Як бачить події на Сході, то дуже хвилюється і просить Бога, аби нарешті закінчилася війна.

Зараз Ганна Микитин вже недобачає і недочуває, але жодних ліків приймати не хоче, каже, що це “огидна хімія”.

Як писав OBOZREVATEL, учені медичного центру при Університеті Маастрихта в Нідерландах з'ясували, що 60 хвилин фізичної активності в день підвищують шанси чоловіків і жінок досягти похилого віку.

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