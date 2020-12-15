103-річний чоловік назвав секретом довголіття пиво

Карина Бондаренко Суспільство 03:40, 15.12.2020

103-річний американець, ветеран Другої світової війни Ендрю Славонік назвав секретом свого довголіття пиво.

За його словами, він щодня п'є баночку Coors Light, повідомляє Fox News. Його син Боб Славонік також вважає, що це і є причина, через яку батько стільки прожив.

"У свої 103 роки він як і раніше випиває свій щоденний Coors Light. Думаю, це і є причина, по якій він стільки прожив", – зазначив Боб Славонік.

Відзначається, що раніше до аналогічного висновку прийшов і сам довгожитель. У 2018 році він також пояснював своє довголіття любов'ю до пива.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, мешканка Великобританії Доріс Олів Неттінг, якій виповнилося 100 років, зізналася, що вважає причиною свого довголіття звичку випивати по склянці пива в день.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Українцям пообіцяли безкоштовну вакцинацію проти COVID-19

Голосів за ухвалення бюджету – немає. Єдиний вихід – відставка Уряду

Google "ожив" після масштабного збою, що викликав паніку в мережі

"Слуга народу" назвав COVID-19 "вигаданою" хворобою

Піонтковський: Єрмак – агент Москви, який реалізує російський план