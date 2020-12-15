103-річний чоловік назвав секретом довголіття пиво

103-річний американець, ветеран Другої світової війни Ендрю Славонік назвав секретом свого довголіття пиво.

За його словами, він щодня п'є баночку Coors Light, повідомляє Fox News. Його син Боб Славонік також вважає, що це і є причина, через яку батько стільки прожив.

"У свої 103 роки він як і раніше випиває свій щоденний Coors Light. Думаю, це і є причина, по якій він стільки прожив", – зазначив Боб Славонік.

Відзначається, що раніше до аналогічного висновку прийшов і сам довгожитель. У 2018 році він також пояснював своє довголіття любов'ю до пива.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, мешканка Великобританії Доріс Олів Неттінг, якій виповнилося 100 років, зізналася, що вважає причиною свого довголіття звичку випивати по склянці пива в день.