"$100 за оргазм": секс-скандал зі "слугою народу" викликав ажіотаж у мережі

Користувачі мережі активно обговорювали секс-скандал з народним депутатом від "Слуги народу" Богданом Яременком.

Так, перебуваючи в залі засідання Верховної Ради, нардеп домовлявся про інтимну зустріч за гроші з дівчиною.

Після політик підтвердив, що інтимне переписування про надання секс-послуг було в його телефоні. Однак він заявив, що свою бесіду в телефоні він спеціально сфабрикував.

Пізніше депутат від "Опозиційною платформи – За життя" Ілля Ківа висміяв секс-переписку на засіданні Ради, за якою застукали "слугу народу" Яременка.

Крім того, в мережі також стали активно обговорювати секс-скандал, висміюючи поведінку нардепа Яременка.

"Вся стрічка накинулася на депутата Яременка, що листувався зі жрицею кохання. Перестаньте. Можливо, він проводив експеримент з оподаткування, або соцопитування серед працівників сфери по легалізації на законодавчому рівні. А ви завжди "зраду", – написав в мережі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

Секс-скандал в Раді

"А на перших парламентських скликаннях повію треба було по пейджеру викликати. Бувало, напишеш їй " по чом сьогодні? ". А вона мовчить, і хто його знає, отримала вона запит чи ні. Досить неприємно ситуація була. І купони брати не хотіли, плакали . Але тоді і долар був зовсім інший. Папірець "сто доларів" сам по собі оргазм викликав", – зазначив екс-нардеп Віталій Чепинога.

Також звичайні користувачі мережі писали жартівливі пости, обговорюючи секс-скандал у Раді.

"Насправді Яременко листувався з колегою по фрикції", "Це я спеціально обіс*ався, щоб ваш нюх перевірити", "Не вусики, а пропуск в трусики", "Питання: якщо листування Яременка з повією – фейк, звідки там реальні ціни, умови, і стилістика, характерна для подібного спілкування? Звідки благопристойному батькові сімейства і слузі народу взагалі знати про такі речі?" – писали в мережі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі опублікували нове фото народного депутата від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Іллі Ківи, який раніше оскандалився непристойною поведінкою у Верховній Раді.

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