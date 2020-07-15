Сотня штамів COVID-19 небезпечна за однієї умови, – вірусологиня

Сто штамів коронавірусу, виявлених вченими в Росії, не становлять загрози доти, доки вони розпізнаються тест-системами.

Немає потреби у створенні окремої вакцини проти кожного зі штамів. Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповіла лікарка-вірусологиня, доктор медичних наук Алла Мироненко.

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Вона пояснила, що штамів COVID-19 може бути безліч, зокрема, за рахунок того, що розповсюдження вірусу відбувається у "кластерах" – відносно ізольованих за рахунок карантину системах.

"Кожен зразок вірусу, який виділений, ізольований від хворого – це вже штам. Є декілька кластерів. Є відмінності у цих вірусів, особливо через те, що під час карантину обмежені або взагалі припинені зв’язки, тобто обмін вірусами. Кожна гілка, що розвивалася на своєму континенті, може трохи відрізнятися", – пояснила лікарка.

Водночас вона наголосила, що наразі велика кількість штамів коронавірусу не становить небезпеки:

"Допоки ми розпізнаємо нашими тест-системами і той, і інший, і п’ятий, і двадцять п’ятий різновид, доти нам нічого не загрожує. Коли буде таке, що ми не зможемо діагностичними тест-системами розпізнавати, значить, вірус кардинально змінився".

Вона також запевнила, що в процесі створення вакцин враховуються незначні відмінності між штамами. "Використовуються різні технології, щоб одержати ефективний продукт", – сказала вірусологиня.

Нагадаємо, вчені російського центру вірусології "Вектор" виділили більше сотні різновидів коронавірусу.

Як писав OBOZREVATEL, медичний експерт, який консультує уряд Гонконгу щодо COVID-19, професор Габріель Леунг заявив, що новий штам коронавірусу через мутацію збільшив рівень заразності на 30%.