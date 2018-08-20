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Олена Міхалкова
Олена Міхалкова
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10 вещей, которые должен сделать каждый кошатник со своим котом

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1) Походить вокруг спящего кота, отчетливо бормоча "хочу кушать, кушать!" Когда кот откроет глаза и сонно укажет на тарелку супа, капризно сказать: "Это не то!" Заплакать. Сесть рядом с котом и плакать десять минут. Когда кот встанет и, пошатываясь, поменяет суп на свежий, вспомнить, что вообще-то вы хотели покакать.

2) Лечь сверху на спящего кота. Когда раздастся протестующий крик, нехотя подвинуться. Сползти с кота, цепляясь за его шерсть.

3) Громко шуршать рулоном бумаги ДО того, как вы сходили в туалет. Шуметь в туалете. Включать воду на полную мощность. Мыть руки. Выключать воду. Спускать воду в унитазе. Хлопать крышкой. Когда кот проснется и придет, гневно заорать "Ты что?! Я же еще не покакал!" Как только кот уснет, покакать и проделать все сначала, начиная с рулона.

Новини
А чем у ваших котов пятки пахнут?

4) Когда кот начнет заниматься сексом, прийти и смотреть. В ответ на злобное шипение уйти, понурившись. Вернуться через десять секунд, приведя второго кота, собаку и попугайчиков.

5) Стучать в дверь, за которой спит кот. Стучать в открытую дверь. Долго и упорно стучать в открытую дверь за которой спит кот. Орать перед открытой дверью. Петь песни. Добиться, чтобы кот встал, и тогда красиво войти в открытую дверь.

6) Покакав, пронестись по квартире, выпучив глаза и сминая ковры с таким видом, будто у вас в заднице подожженный фитиль. Заключительную какашку уронить на диван рядом с котом. Испугаться какашки, заорать, метнуться прочь, в панике снести что-нибудь со стола (хрупкое, громко бьющееся).

7) Оцепенеть, глядя в пустой угол. Сидеть, оцепенев, пока кот не забеспокоится и не придет посмотреть. Тогда медленно попятиться, побледнев, и уйти, не поворачиваясь к углу спиной. Начать паковать вещи, бормоча под нос "данунафиг, жизнь дороже".

8) Застрять пальцами в оконной сетке, орать, отчаянно материться. Будучи спасенным, влепить по морде коту с криком "где ты раньше был, су*а?!", кинуться прочь, остаток вечера смотреть исподлобья.

9) Съесть пакет из магазина. Жадно, отрывая куски и давясь.

10) Дождаться, пока кот крепко уснет, и выблевать пакет на ковер в том месте, куда он обычно ступает спросонья. Проорать "ЫЫЫЫА!" Когда кот вскочит и наступит, сделать приветливое лицо.

Только так, товарищи, мы можем вернуть их в чувство.

ЗЫ: улучшения и дополнения приветствуются.

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Автор
Олена МіхалковаОлена Міхалкова
Джерело
Джерело:Facebook Елены Михалковой
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