10 переваг діджиталізаціі: як "приборкати" технічний прогрес. Ексклюзив

У пересічного громадянина зпострадянського простору слово "діджиталізація" миттєво викликає асоціацію з політиками-популістами, які його використовують де треба і не треба. Це така "обманка", якою прикривають провальну економіку – як картина в мультфільмі "Простоквашино", яка дірку в шпалерах закривала.

Ті, хто глибоко занурився у сенс цього поняття – цифрової революції виробництва, суспільних відносин та інформаційного простору, – побоюються контролю за їхнім особистим життям і дій з боку держав і фінансово-промислових груп. Адже не секрет, що за допомогою найпростіших програм можна стежити за вашим переміщенням, переглядати вашу переписку, контролювати бізнес і фінанси

Але ж вас ніхто силою не примушував купити смартфон замість кнопкової NOKIA, закачати туди мільйон додатків, з яких половина визначає геолокацію і зберігає ваші дані? Ви це зробили, тому що вони зручні. І ваш начальник на роботі зажадав користуватися мессенджерами, щоб можна було дістати вдень і вночі. А різного роду державні структури змусили підключитися до своїх програм. Про банкірів взагалі не говоримо – скоро без смартфона взагалі грошей не дадуть нікому!

У зв'язку з цим згадався давній анекдот:

ПИТАННЯ Хрущова

– Дорогий Микито Сергійовичу! – запитували в листах громадяни СРСР, – А правда, що при комунізмі можна продукти і товари замовляти по телефону?

– Правда, товариші! – відповідав їм Хрущов. – А отримувати ви їх будете – по телевізору!

Помилявся товариш Хрущов (якщо хто не знає – це керівник СРСР між Сталіним і Брежнєвим).

Зараз за допомогою телефону можна одружитися і продати будинок, вивчити мову і купити продукти з доставкою не по телевізору. Взагалі – з будь-якого пристрою, крім праски і душу! Хоча, кажуть, китайці з XIAOMI і їх "розумними" роблять.

Так давайте розберемося – світ нам приніс ідол нашого часу - Інтернет – чи меч?

Практично ніхто не може уявити життя без інтернету, різних гаджетів і сервісів, і чим швидше вони оновлюються, тим швидше змінюється навколишня дійсність.

В епоху таких швидких змін ми теж повинні жити і працювати за новими моделями, інакше є ризик опинитися "за бортом". Але для тих, хто не боїться і не лінується вчитися і перебудовувати свою роботу і життя, з'являються нові переваги і можливості.

Бізнесмен? Обженете багатших і більших конкурентів просто тому, що ви швидше трансформували виробництво, використовували нові технології продажів, підвищили продуктивність за рахунок корпоративних технік.

За даними Arthur D. Little

60% компаній почали міняти бізнес за допомогою цифрових технологій і міняти бізнес "під клієнта"

20% – думають про це

18% – залучають і обслуговують клієнтів

2% – повністю пройшли діджіталізацію.

Приватний підприємець, експерт? Користуйтеся доступністю інтернет-ресурсів для обміну інформацією, реклами, технологій продажів! Це життєва необхідність, навіть якщо ви продаєте авторські капелюшки або курси з грумінгу. Діджиталізація не дасть вашій справі померти.

Ось 10 переваг:

Висока конкурентоспроможність Економія коштів Спрощення, автоматизація роботи Реклама вашого проекту Наявність сайту Акаунт у соціальних мережах Мобільний додаток Вільний графік і простір для творчості. Самі визначаєте співвідношення дохід/зайнятість Безліч безкоштовних інструментів і програм для оптимізації і прискорення.

Свобода підприємництва, можливість змінювати сферу діяльності і займатися улюбленою справою. Спрощувати або взагалі забути про неприємні буденні обов'язки, які займали купу часу. Згадайте – ви коли востаннє стояли в черзі, щоб оплатити "комуналку"? Чи в ЖЕКу, за довідкою?

То що – повернемося до часу Хрущова і Брежнєва через страх перед прогресом?

Навряд чи. Просто, як і будь-яким винаходом людства, можливостями Інтернету потрібно вміти користуватися. Тож не бійтеся замовляти продукти по телефону, тільки особисті дані не залишайте будь-де!

А якщо приваблює перспектива використовувати сучасні технології для заробітку і ви думаєте, з чого почати – спробуйте себе в онлайн-навчанні. Можна стати платним експертом у своїй галузі або викладачем на постійній основі, якщо відчуваєте до цього покликання... Це може стати вашою новою професією або додатковим заробітком!

Якщо ви хочете отримати нові знання або професію, вирішити особистісні завдання, підвищити кваліфікацію у вашій спеціальності, почніть діяти!

Ваші таланти і життєвий досвід напевно цікавлять безліч людей, не важливо, в якій області знань. Це може бути вміння вигідно купувати або продавати, виховувати дітей, робити ремонт в будинку. А може це математика або історія?

Повірте, є люди, готові платити за це.

Ви ще сумніваєтеся? Не витрачайте час, змінюйте ваше життя на краще тут і зараз - вчіться і вчіть інших!

Кожен може стати експертом. Скористайтеся можливістю, – НАТИСНІТЬ ТУТ! і отримаєте покрокову стратегію запуску свого проекту в інтернеті!