10-місячний малюк бореться з пухлиною мозку: у мережі попросили про допомогу.

Громадський діяч, ветеран російсько-української війни на Донбасі Олександр Швецов у мережі попросив допомоги для 10-місячного Натана, який бореться з пухлиною стволового мозку.

Як Швецов написав на своїй сторінці у Facebook, малюк уже переніс операцію із видалення новоутворення. Однак воно виявилося настільки великим, що Натану необхідне ще одне медичне втручання.

За словами Швецова, нова операція вартує 50 тисяч доларів. Крім того, малюкові необхідно продовжити лікування в Ізраїлі.

Натану необхідна ще одна операція Олександр Швецов / Facebook

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Отримувач Чулухадзе Аліна

Посилання на Western Union, Money gram – тут.

Посилання на сторінку мами 10-місячного Натана Аліни у Facebook – тут.

Малюкові усього 10 місяців Алина Кисилева / Facebook

10-місячний малюк бореться з пухлиною мозку: у мережі попросили про допомогу Олександр Швецов / Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, сім'ї ветерана АТО Андрія Нілова, який вивіз після боїв за Іловайськ цілу вантажівку українських воїнів, які потрапили в полон до росіян, необхідна допомога. Його дружина страждає від невиліковної хвороби, полегшити яку може регулярне проведення спеціальних процедур. Зараз заплатити за ці процедури сім'ї Нілова нічим.

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