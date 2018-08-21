10 літрів крові за ніч: на Тернопільщині загадкова істота "випила до дна" овець

У селі Матвіївці Тернопільської області невідома істота випила більше 10 літрів крові у тварин за ніч.

Про це говориться в сюжеті ТСН. Зокрема, було вбито вісім овець у кошарі під відкритим небом. Селяни підозрюють вовка, який бродить околицями, однак ветеринари і мисливці виключають цю версію. Тому що вбивця не доторкнувся до м'яса.

Господар прийшов на світанку виганяти стадо й оторопів від побаченого. На тілах убитих овець ветеринар пізніше знайшов тільки отвори на шиї, а також на задніх лапах. За словами лікаря, кров буквально висмоктано з усіх артерій і вен. Але жодної червоної плями на землі та вовні не залишилося.

"У серці нічого немає, серце порожнє. Серце без крові", - пояснив в.о. керівника Шумського районного управління Держпродспоживслужби.

На думку господарів, істота перестрибнула через півтораметрову огорожу. Місцевим жителям вдалося сфотографувати сліди лап вбивці, які виявилися схожими на вовчі або собачі.

Убита вівця на Тернопільщині скріншот

"За стільки років я навіть не знаю, що сказати, не зустрічав я такого. Якби вовк, то мав би з'їсти хоча б щось", - розповів мисливець Ярослав Юрчук.

Крім того, вовки в цій місцевості ніколи не водилися, бо навколо села мало лісів. Більше того, вбивцею овець не можуть бути куниця або лисиця, тому що ці тварини для них занадто великі.

"Якщо вовчиця вчить молодняк, то вона їх вчить тільки полювати і нападати, то вони будуть тільки кров випивати. Якщо брати чупакрабру, то такого не може бути, тому чупакабра так не нападає на овець, вона тільки йде на кроликів", - відзначають селяни.

Власник збирається встановити камери відеоспостереження навколо двору, після чого зловити мисливця живим або мертвим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в Аргентині виявили дивним чином убитих тварин.