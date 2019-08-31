1 вересня: що потрібно знати, відправляючи дитину до школи

У неділю, 1 вересня, Україна святкує День знань. Це початок нового навчального року для школярів та студентів всієї країни.
В цьому році в перший клас Нової української школи піде близько 430 тисяч дітей. А Міністерство освіти запропонувало вчителям присвятити перші уроки в День знань ціннісним орієнтирам сучасної української школи.
OBOZREVATEL підготував всю необхідну інформацію про День знань.
1 вересня – коли до школи
Міністерство освіти України пояснило, що в цьому році школи мають право самостійно вибирати як дату, так і формат святкування Дня знань. З цієї причини в багатьох школах перший навчальний день розпочнеться 2 вересня. Зрозуміло, є і виключення, тому батькам варто уточнити дату в школі своєї дитини.
Шкільна форма на 1 вересня
Президент України Володимир Зеленський офіційно скасував таке поняття як "шкільна форма". Однак це не означає, що учні зможуть піти на свято в чому завгодно. У Міністерстві освіти пояснили, що тепер адміністрації навчальних закладів, вчителі, батьки та учні мають право вирішувати, в якому одязі діти будуть ходити в школу.
Що потрібно першокласнику 1 вересня
У кожній школі свої правила і традиції, деякі школи самі надають все необхідне, а батькам учнів інших шкіл доводиться самостійно купувати різноманітні підручники та додаткові навчальні матеріали. Проте існує базовий набір, який знадобиться кожному першокласнику України.
Зошити в клітинку, лінійку;
Папка для зошитів;
Обкладинки для підручників і зошитів;
Альбом для малювання;
Щоденник;
Набір кольорового картону і кольорового паперу;
Ручки;
Підставка для книг;
Пенал;
Кольорові олівці та фломастери;
Прості олівці, точилка, ластик;
Фарби акварельні, кисті;
Клей;
Закладки для книг;
Ножиці;
Пластилін;
Лінійка, куточок.
Здоров'я школярів перед 1 вересня
У цьому навчальному році, в Україні дітей, які не матимуть обов'язкових щеплень, не допустять до навчання в школах і дитсадках. Для відвідування школи або дитсадка у дитини обов'язково повинні бути наявними щеплення від 10 інфекційних хвороб:
Гепатит В;
Туберкульоз;
Кір;
Паротит;
Краснуха;
Дифтерія;
Правець;
Коклюш;
Поліомієліт;
Хіб-інфекція.
Слід зазначити, що при цьому батьки, які не бажають вакцинувати своїх дітей, можуть вибрати для нього альтернативну форму навчання: індивідуальну або дистанційну.
Як повідомляв OBOZREVATEL, МОН затвердило систему оцінювання другокласників НУШ.
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