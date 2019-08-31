1 вересня: що потрібно знати, відправляючи дитину до школи

У неділю, 1 вересня, Україна святкує День знань. Це початок нового навчального року для школярів та студентів всієї країни.

В цьому році в перший клас Нової української школи піде близько 430 тисяч дітей. А Міністерство освіти запропонувало вчителям присвятити перші уроки в День знань ціннісним орієнтирам сучасної української школи.

OBOZREVATEL підготував всю необхідну інформацію про День знань.

1 вересня – коли до школи

Міністерство освіти України пояснило, що в цьому році школи мають право самостійно вибирати як дату, так і формат святкування Дня знань. З цієї причини в багатьох школах перший навчальний день розпочнеться 2 вересня. Зрозуміло, є і виключення, тому батькам варто уточнити дату в школі своєї дитини.

Шкільна форма на 1 вересня

Президент України Володимир Зеленський офіційно скасував таке поняття як "шкільна форма". Однак це не означає, що учні зможуть піти на свято в чому завгодно. У Міністерстві освіти пояснили, що тепер адміністрації навчальних закладів, вчителі, батьки та учні мають право вирішувати, в якому одязі діти будуть ходити в школу.

Що потрібно першокласнику 1 вересня

У кожній школі свої правила і традиції, деякі школи самі надають все необхідне, а батькам учнів інших шкіл доводиться самостійно купувати різноманітні підручники та додаткові навчальні матеріали. Проте існує базовий набір, який знадобиться кожному першокласнику України.

Зошити в клітинку, лінійку;

Папка для зошитів;

Обкладинки для підручників і зошитів;

Альбом для малювання;

Щоденник;

Набір кольорового картону і кольорового паперу;

Ручки;

Підставка для книг;

Пенал;

Кольорові олівці та фломастери;

Прості олівці, точилка, ластик;

Фарби акварельні, кисті;

Клей;

Закладки для книг;

Ножиці;

Пластилін;

Лінійка, куточок.

Здоров'я школярів перед 1 вересня

У цьому навчальному році, в Україні дітей, які не матимуть обов'язкових щеплень, не допустять до навчання в школах і дитсадках. Для відвідування школи або дитсадка у дитини обов'язково повинні бути наявними щеплення від 10 інфекційних хвороб:

Гепатит В;

Туберкульоз;

Кір;

Паротит;

Краснуха;

Дифтерія;

Правець;

Коклюш;

Поліомієліт;

Хіб-інфекція.

Слід зазначити, що при цьому батьки, які не бажають вакцинувати своїх дітей, можуть вибрати для нього альтернативну форму навчання: індивідуальну або дистанційну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, МОН затвердило систему оцінювання другокласників НУШ.

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