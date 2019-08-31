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1 вересня: що потрібно знати, відправляючи дитину до школи

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У неділю, 1 вересня, Україна святкує День знань. Це початок нового навчального року для школярів та студентів всієї країни.

В цьому році в перший клас Нової української школи піде близько 430 тисяч дітей. А Міністерство освіти запропонувало вчителям присвятити перші уроки в День знань ціннісним орієнтирам сучасної української школи.

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OBOZREVATEL підготував всю необхідну інформацію про День знань.

1 вересня – коли до школи

Міністерство освіти України пояснило, що в цьому році школи мають право самостійно вибирати як дату, так і формат святкування Дня знань. З цієї причини в багатьох школах перший навчальний день розпочнеться 2 вересня. Зрозуміло, є і виключення, тому батькам варто уточнити дату в школі своєї дитини.

1 вересня: що потрібно знати, відправляючи дитину до школи

Шкільна форма на 1 вересня

Президент України Володимир Зеленський офіційно скасував таке поняття як "шкільна форма". Однак це не означає, що учні зможуть піти на свято в чому завгодно. У Міністерстві освіти пояснили, що тепер адміністрації навчальних закладів, вчителі, батьки та учні мають право вирішувати, в якому одязі діти будуть ходити в школу.

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Що потрібно першокласнику 1 вересня

У кожній школі свої правила і традиції, деякі школи самі надають все необхідне, а батькам учнів інших шкіл доводиться самостійно купувати різноманітні підручники та додаткові навчальні матеріали. Проте існує базовий набір, який знадобиться кожному першокласнику України.

  • Зошити в клітинку, лінійку;

  • Папка для зошитів;

  • Обкладинки для підручників і зошитів;

  • Альбом для малювання;

  • Щоденник;

  • Набір кольорового картону і кольорового паперу;

  • Ручки;

  • Підставка для книг;

  • Пенал;

  • Кольорові олівці та фломастери;

  • Прості олівці, точилка, ластик;

  • Фарби акварельні, кисті;

  • Клей;

  • Закладки для книг;

  • Ножиці;

  • Пластилін;

  • Лінійка, куточок.

1 вересня: що потрібно знати, відправляючи дитину до школи

Здоров'я школярів перед 1 вересня

У цьому навчальному році, в Україні дітей, які не матимуть обов'язкових щеплень, не допустять до навчання в школах і дитсадках. Для відвідування школи або дитсадка у дитини обов'язково повинні бути наявними щеплення від 10 інфекційних хвороб:

  • Гепатит В;

  • Туберкульоз;

  • Кір;

  • Паротит;

  • Краснуха;

  • Дифтерія;

  • Правець;

  • Коклюш;

  • Поліомієліт;

  • Хіб-інфекція.

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Слід зазначити, що при цьому батьки, які не бажають вакцинувати своїх дітей, можуть вибрати для нього альтернативну форму навчання: індивідуальну або дистанційну.

1 вересня: що потрібно знати, відправляючи дитину до школи

Як повідомляв OBOZREVATEL, МОН затвердило систему оцінювання другокласників НУШ.

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Теми
День знань свята школа
Місце
Україна
Теги
школа свято
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Petrov Valery
Petrov Valery
Что нужно знать? Что в Украине проведена реформа школьного образования. С резким сокращением объёмов знаний по математике, физике, химии и астрономии. И введено обязательное половое воспитание так, как это понимают в Европе.
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