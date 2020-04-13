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13 квітня • оновлено в 20:13
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Зеленський пообіцяв $1 млн за вакцину від COVID-19: вчений приголомшив реальною вартістю винаходу

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Одного мільйона доларів, заявленого як премії за винахід вакцини від коронавірусу Covid-19, недостатньо для вирішення цього завдання. Створення такої вакцини вимагає фінансування в сумі близько 100 мільйонів доларів.

"Як нагорода – я думаю, цього достатньо. Для вченого навіть достатньо того, що його процитують і похвалять. Але як фінансування для створення вакцини цього абсолютно недостатньо", – сказав в ефірі ObozTV доктор біологічних наук, професор, академік Сергій Комісаренко.

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За його словами, з точки зору знань, якими володіють українські вчені, ця задача їм під силу, "але це абсолютно не під силу з точки зору умов, в яких вони працюють".

Як пояснив Комісаренко, необхідне спеціальне обладнання і практика створення вакцин. "Бажано було б мати хоча б одну сертифіковану і добре обладнану лабораторію BSL-3 рівня. У нас немає можливості для роботи з живим вірусом. Ми працюємо з теоретичною вірусною структурою, яка створюється", – сказав він.

Вакцину від Covid-19 можна зробити за $100 мільйонів

Вакцину від Covid-19 можна зробити за $100 мільйонів

У цьому контексті вчений наголосив, що в Україні необхідно "розвивати нашу імунно-біологічну, біологічну програму з тим, щоб бути у всеозброєнні в боротьбі з цими захворюваннями".

Також він нагадав про те, що в світі вже створено понад сто прототипів вакцин, 3-4 з них можна віднести до категорії найкращих.

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що з бюджету країни буде виділено мінімум мільйон доларів на вакцину від коронавірусу. Про це в інтерв'ю LB розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Коронавірус Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Пряма трансляція
Місце
Україна
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россия3 москва3
россия3 москва3
вам сказал обама, что украина великая сельхоздержава, вот и выращивайте рапс.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Да в Украине кажется вообще уничтожили производство вакцин, как можно создать вакцину на пустом месте?
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Суспільство

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