1 грудня вважається днем народження COVID-19: кого Китай оголосив першим пацієнтом

У Китаї офіційно вважається, що пандемія коронавірусу почалася рівно рік тому – 1 грудня 2019 року. Цього дня, згідно з даними місцевих вчених, було виявлено першого пацієнта з новим захворюванням.

Про те, хто це був і чому на сьогодні звучать різні версії про дату появи COVID-19, розповідає OBOZREVATEL.

Так, згідно з дослідженням групи учених з декількох медустанов Китаю, яке опублікував журнал Lancet, 1 грудня 2019 року було встановлено першого пацієнта з симптомами коронавірусу.

Це був літній чоловік, який страждав від хвороби Альцгеймера та майже не виходив з дому, зазначили вчені. І хоча джерелом спалаху COVID-19 вважається ринок морепродуктів і тварин в Ухані, перший відомий хворий на COVID-19 не мав "контакту" з указаним місцем.

Також дослідники не знайшли епідеміологічного зв'язку між "першим пацієнтом" і наступними випадками зараження.

Водночас газета South China Morning Post, посилаючись на дані уряду Китаю, написала про те, що перший відомий випадок COVID-19 було підтверджено в країні раніше, 17 листопада, а зараженим був 55-річний чоловік з провінції Хубей.

У свою чергу італійські вчені з Національного інституту раку Мілана, дослідження яких було опубліковано в журналі SAGE, стверджують, що виявили антитіла до коронавірусу в зразках крові, взятих у їхніх пацієнтів у вересні 2019 року.

Нагадаємо, наразі немає достовірної інформації про те, хто в реальності був нульовим пацієнтом. Найбільш вірогідною версією походження СOVID-19 ВООЗ вважає появу нового вірусу на ринку морепродуктів і тварин в Ухані, коли інфекція передалася від живої тварини до людини-господаря.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Британії знайшли потенційного "нульового пацієнта" з коронавірусом. 67-річний муляр Брайан Стодлі вважає, що заразився COVID-19 у Римі у вересні 2019 року.