З'явилося перше відео з Алібасовим після виписки

Російський продюсер Барі Алібасов, який нещодавно отруївся рідиною для прочищення труб "Кріт", розповів, що йде на поправку і дотримується рекомендацій лікарів.
Відео продюсера на тлі упаковок дитячого харчування опублікував канал Mash. Алібасов дякує своїм шанувальникам і стверджує, що почуває себе чудово.
"Я здоровий, почуваю себе чудово, їм дитяче харчування. Вчора на ніч дивлячись з'їв півтарілки гречаної каші, що мені нарешті припало до душі ... У мене прекрасно все", - сказав він.
Барі Алібасов з дружиною Лідією Федосєєвою-Шукшиною
Фото "Вечірня Москва"
Відзначимо, що сьогодні госпіталізували його дружину – Лідію Федосєєва-Шукшина після нападу бронхіальної астми. Актриса викликала швидку додому, відчувши задуху. Лікарі провели так звану небулайзерну терапію (інгалювання) і прийняли рішення про госпіталізацію Шукшиної.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У вівторок, 4 червня, російський продюсер Барі Алібасов отруївся засобом для прочищення труб. Його у важкому стані екстрено госпіталізували в Москві.
Через четвертий ступінь опіку шлунка музиканту потрібно тривале лікування.
У ЗМІ 5 червня з'явилася інформація, що Алібасов помер в інституті імені Скліфосовського в Москві, проте пізніше її спростували.
Музикант потребує операції на шлунку, але поки хірургічне втручання неможливе.
Пізніше з'явилася інформація, що у Алібасова відкрилася внутрішня кровотеча.
Алібасов-молодший розповів, що опіки незагойні, а це серйозно ускладнює ситуацію.
Тим часом, сестра продюсера вважає, що його отруїв навмисно хтось із членів сім'ї його дружини.
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