З'явилося перше відео з Алібасовим після виписки

Російський продюсер Барі Алібасов, який нещодавно отруївся рідиною для прочищення труб "Кріт", розповів, що йде на поправку і дотримується рекомендацій лікарів.

Відео продюсера на тлі упаковок дитячого харчування опублікував канал Mash. Алібасов дякує своїм шанувальникам і стверджує, що почуває себе чудово.

"Я здоровий, почуваю себе чудово, їм дитяче харчування. Вчора на ніч дивлячись з'їв півтарілки гречаної каші, що мені нарешті припало до душі ... У мене прекрасно все", - сказав він.

Барі Алібасов з дружиною Лідією Федосєєвою-Шукшиною Фото "Вечірня Москва"

Відзначимо, що сьогодні госпіталізували його дружину – Лідію Федосєєва-Шукшина після нападу бронхіальної астми. Актриса викликала швидку додому, відчувши задуху. Лікарі провели так звану небулайзерну терапію (інгалювання) і прийняли рішення про госпіталізацію Шукшиної.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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