З'ясувалася причина смерті Началової

Російська співачка Юлія Началова померла від гострої серцевої недостатності, яка почалася через набряк легенів і мозку.

Юля Началова пішла з життя в оточенні родини і близьких. Вони перебували з нею в лікарні до останнього. Серце артистки зупинилося о 18:20. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Смерть наступила після операції — лікарі вирішили ампутувати ногу. Операцію ослаблений організм артистки не переніс, уточнює Telegram-канал Super.

У той же час батько Началової повідомив, що попередньо дівчина померла через абсцес – гнійне запалення тканин.

Юлія Началова АіФ

Як повідомляв OBOZREVATEL, співачка Началова останнім часом перебувала у вкрай важкому стані. На початку березня стало відомо про її погане самопочуття, а вже 11 числа Юлія була госпіталізована в реанімацію з критично високим рівнем цукру в крові. Разом з цим виникли і інші ускладнення, серед яких пневмонія, сепсис і гангрена.

Через деякий час Юлію були змушені підключити до апарату штучної вентиляції легенів, почався набряк. Ще тоді близькі і менеджери співачки не повідомляли деталей про стан зірки, і навіть всіляко намагалися заперечувати трагедію.

Після того, як ЗМІ повідомили, що у співачки почали відмовляти внутрішні органи, зокрема, нирки, її ввели в стан медикаментозної коми. Власне, в свідомість вона так і не приходила.

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