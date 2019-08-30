"Зважені та щасливі-9": хто вилетів в першому випуску і де дивитися онлайн

29 серпня на екрани ТБ повернулося популярне шоу "Зважені та щасливі", в якому учасники змагаються із зайвою вагою.

Що ж показали глядачам в дебютному випуску нового сезону? Розповідає OBOZREVATEL.

Що відомо про 9 сезон "Зважені та щасливі"?

Це вже дев'ятий за рахунком сезон. Ведучою проекту стала відомий тренер і телеведуча Аніта Луценко. Тренерами - фахівець Марина Боржемская і екс-зірка "Холостяка" Іраклі Макацарія. До функцій дієтолога на проекті повернулася Світлана Фус, а з роботою психолога буде справлятися Анна Кушнерук.

Нові правила "Зважені та щасливі"

У цьому сезоні діють нові правила. Згідно з ними, кожного тижня один з учасників буде залишати табір схуднення, і буде це по черзі – то хлопець, то дівчина. Найслабший обчислюється шляхом зважування і голосування суперників.

Вони починають діяти вже з першого випуску, тому на проекті є перша невдаха.

Хто вилетів в першому випуску "Зважені та щасливі-9"?

На першому тижні під жовту лінію потрапили дві команди - Жовті й Зелені. Однак так як дівчатка скинули менше, ведуча прийняла рішення, щоб суперники обрали між учасницями - хто з них поїде додому.

І так, в 1 випуску проекту "Зважені та щасливі" - 9 табір схуднення покинула учасниця Зеленої команди – Катерина Лукьяшко.

А так виглядають переможці першого випуску.

Де дивитися "Зважені та щасливі-9" 1 випуск онлайн?

Всі випуски шоу доступні для перегляду на YouTube через 48 годин після прем'єри по ТБ. Крім того, подивитися 9 сезон 1 випуск від 29.08.2019 можна на сайті Телепортал.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в минулому, восьмому сезоні проекту "Зважені та щасливі" перемогу здобула команда "червоних" - Олег і Богдан Буряки, підопічні Марини Боржемской. Батько і син на двох втратили 144 кілограми, що склало 44,17% від загальної маси тіла.

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