"Зробили недолюдей": Сивохо дорікнув Україні "втратою" Донбасу

Росія скористалася політичною кризою в Україні, окупувавши Донбас. Однак влада нічого не зробила, щоб запобігти ситуації.

Таку заяву в інтерв'ю "Громадському" зробив шоумен Сергій Сивохо, який балотується в Раду від "Слуги народу" по мажоритарному округу в Донецькій області.

"Це біда – ось і все моє ставлення. Це лихо, з яким потрібно боротися. І чим довше люди перебувають у зоні цього конфлікту, тим більше ми їх втрачаємо. Треба негайно вживати якихось кроків щодо повернення в першу чергу – ось тут [у голові]. Скористалися [росіяни] ситуацією. Україна нічого не зробила, щоб попередити цю ситуацію. Це погано", – сказав Сивохо.

"Безумовно, те, яка була накрутка жителів нашого регіону, це... Я хотів сказати "промах", і це не промах, це катастрофа! Це катастрофа інформаційної політики. З жителів нашого регіону зробили якихось недолюдей. Це несправедливо. Мені шалено шкода кожне людське життя. Про людей треба дбати, потрібно жаліти. Кожне людське життя унікальне", – додав шоумен.

Сергій Сивохо instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сивохо підтримував екс-президента України Віктора Януковича, але швидко розчарувався в ньому. При цьому шоумен заявив, що йому не соромно за свою позицію в минулому.

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