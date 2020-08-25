Зіркове попурі до Дня Незалежності розділило українців

Українці обурено відреагували на виконання зірками українського шоу-бізнесу попурі з відомих треків до Дня Незалежності 24 серпня.

Багатьом, зокрема, не сподобалося, який вигляд мали артисти й те, що серед уривків 42 пісень вони виконали й російськомовні. Суперечка розгорнулася під постом на сторінці OBOZREVATEL, де в читачів запитували, чи сподобалося їм цьогорічне проведення головного державного свята країни на Софійській площі й попурі.

Зауважимо, що в соцмережі цей пост набрав понад 1,5 тисячі лайків, майже 800 із яких висловлювали злість, і до 700 коментарів. В останніх одні користувачі заявили, що концерт був позбавлений смаку, а інші додали, що в нині країні, яка захищає свою незалежність на сході, взагалі не час для подібних святкувань.

Попурі українських зірок

"Жахливо! Стриптиз на фоні стели загиблих і на фоні банера за свободу Марківу. Це дно", "Найганебніше свято Незалежності моєї країни!", "До сьогодні вже можна було б на заходах такого рівня відмовитися від москальських пісеньок!", "Повний несмак і відсутнє відчуття Українців і України! Стільки гарних і змістовних українських пісень, а тут жах. Прикро", "Час для концертів ще не настав, бо ми продовжуємо втрачати людей, дітей. На жаль, хотілося би вже радіти, але щось не виходить", "Святкування Дня Незалежності було на Хрещатику. А на Софійській площі – звичайне бидлошоу", "Як до дня міста було б нічого, до Дня Незалежності – позорище", "Просто жах! Це зневага до людей, а особливо до тих, хто загинув і хто бореться за незалежність", "Це не українські зірки, а співуни з малоросії. Нуль гідності та самоповаги, одна пиха та гаманець у голові", "Корпоратив співаючих трусів!", "Ганебне збіговисько оголених... На сьомому році війни звучать пісні мовою вбивць і окупанта, мовою ворога", – обурилися українці.

Українці обурилися попурі від зірок

Водночас були й ті, хто висловив протилежну думку. Дехто також вказав, мовляв, незважаючи на результат, принаймні задумка з попурі була цікавою.

Реакція користувачів мережі на попурі українських зірок

"Гарна промова президента! Хороше попурі, зібране за всі роки", "Люди, як же вам не соромно. Не можна писати таку гидоту, не можна показувати усьому світу свою невихованість і безкультур'я. Хоча б намагайтеся бути толерантними", "Жах, всім не сподобалося? А чому? Пісні всі відомі, цікава задумка. Що не так?", "Чому всі такі злі. Негатив на негативі. Будьте простішими і добрішими. А вийшло цікаво!" – пишуть користувачі.

Багатьом не сподобалося, що зірки виконували, зокрема, й російськомовні пісні

Зауважимо також: в опитуванні у Telegram-каналі OBOZREVATEL багато підписників зізналися, що навіть не дивилися попурі від українських зірок – таких було 45% тих, хто проголосував. Ще 24% відповіли, що виконання відомих треків незалежної України звучало жахливо. По 12% опитаних вказали, що виступ був неймовірним або непоганим, а 7% – охарактеризували його висловом "нічого особливого".

Результати голосування

Українці зазначили, що у країні, де триває війна, не час для концертів

Комусь із українців не сподобався вигляд зірок

Деяким українцям сподобалося шоу

Користувачі мережі вказали, що задумка із попурі була цікавою

Коментарі користувачів Facebook

Українці в мережі поділилися думками щодо попурі до Дня Незалежності

Попурі до Дня Незалежності назвали "корпоративом співаючих трусів"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у День Незалежності, 24 серпня, на Софійській площі в Києві топові українські зірки виконали яскраве попурі з найпопулярніших хітів незалежної України.

Українські гурти "Бумбокс" і "Океан Ельзи" заявили, що не давали дозволу на використання їхніх пісень у святковому попурі, яке виконали зірки в центрі Києва на День Незалежності.

Попурі з українських хітів на День Незалежності потрапило в скандал. У мережі з’явилося відео виступу.

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