"Золота Жар-птиця": в Україні назвали переможців престижної премії

У четвер, 18 квітня, відбулася церемонія нагородження національної української музичної премії "Золота Жар-птиця" в палаці "Україна".

В цьому році в списку номінантів опинилися молоді музиканти. У церемонії нагородження взяв участь шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар.

Так, у 2019 році зробили кілька номінацій, в яких брали участь як давно відомі музиканти, так і молоді, які порвали чарти. Орест Сохар нагородив Потапа (Олексія Потапенка) й Олега Винника.

Орест Сохар на церемонії нагородження

Номінації та переможців музичної премії "Золота Жар-птиця"

Народний хіт – Потап & Олег Винник - Найкращий день OST "Скажене Весілля". Інші номінанти: NK – Тримай, Оля Цибульська - Сукня біла, Андріана - Ой, мамо, Ірина Федишин – Роман.

У номінації Прорив року – DILEMMA. Висувалися також Alina Pash, LAUD, ЛІА, Alyona Alyona.

Денс хіт (танцювальний хіт) – Злата Огневич – Долоні. Також висувалися DILEMMA – Майлав, KADNAY – Тіло, TARABAROVA – Маніфест, VALEVSKA - Моє Тіло.

У номінації Інді – KADNAY. Інші учасники: Jamala, LAUD, Один в каное, Женя і Катя.

Баладою року стала THE HARDKISS - Мелодія. Також у номінації брали участь: Олександр Пономарьов - Неймовірна, Воплі Відоплясова - Дібрівонька, Антитіла - Лови момент, беz обмежень - Листопад.

Поп-гурт – KAZKA. У номінації також висувалися DILEMMA, KADNAY, Клей Угрюмого, RUMBERO'S.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, минулого року за статуетку у вигляді золотого пера на цій музичній премії боролися 60 популярних сольних виконавців і колективів у 12 номінаціях.

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