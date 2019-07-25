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Знову вагітна? Відома голлівудська актриса показала помітно кругленький животик

2.3т Читати матеріал російською

36-річна голлівудська актриса Енн Хетеуей і її чоловік Адам Шульман готуються вдруге стати батьками.

Так, про це повідомила Енн на своїй сторінці в Instagram. Вона опублікувала чорно-біле фото, на якому продемонструвала кругленький животик під широкою білою майкою.

"Це не для кіно. Але якщо відкинути всі жарти, то хочу сказати, що всі, хто зіткнувся з безпліддям і безліччю невдалих спроб завагітніти, повинні знати, що мій шлях тут також не був легким", — написала Хетеуей.

Знову вагітна? Відома голлівудська актриса показала помітно кругленький животик

Енн Хетеуей

Фото з Instagram

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Знову вагітна? Відома голлівудська актриса показала помітно кругленький животик

Енн Хетеуей вагітна

Фото з Instagram

Зазначимо, що шанувальники радісно зустріли новину про вагітність актриси і почали її вітати.

"Мої вітання, Енн", "Тобі дуже личить бути вагітною", "Нове янголятко", "Ти не уявляєш, як надихає твоє послання під фото", — написали вони.

Знову вагітна? Відома голлівудська актриса показала помітно кругленький животик
Знову вагітна? Відома голлівудська актриса показала помітно кругленький животик
Знову вагітна? Відома голлівудська актриса показала помітно кругленький животик
Знову вагітна? Відома голлівудська актриса показала помітно кругленький животик
Знову вагітна? Відома голлівудська актриса показала помітно кругленький животик

Нагадаємо, Хетеуей і Шульман одружилися у вересні 2012 року. У березні 2016 року в них народився син Джонатан Роузбенкс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, герцогиню Сассекську Меган Маркл запідозрили у другій вагітності через два місяці після народження первістка.

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Особа
Енн Гетевей
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