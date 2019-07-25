Знову вагітна? Відома голлівудська актриса показала помітно кругленький животик

36-річна голлівудська актриса Енн Хетеуей і її чоловік Адам Шульман готуються вдруге стати батьками.

Так, про це повідомила Енн на своїй сторінці в Instagram. Вона опублікувала чорно-біле фото, на якому продемонструвала кругленький животик під широкою білою майкою.

"Це не для кіно. Але якщо відкинути всі жарти, то хочу сказати, що всі, хто зіткнувся з безпліддям і безліччю невдалих спроб завагітніти, повинні знати, що мій шлях тут також не був легким", — написала Хетеуей.

Енн Хетеуей Фото з Instagram

Енн Хетеуей вагітна Фото з Instagram

Зазначимо, що шанувальники радісно зустріли новину про вагітність актриси і почали її вітати.

"Мої вітання, Енн", "Тобі дуже личить бути вагітною", "Нове янголятко", "Ти не уявляєш, як надихає твоє послання під фото", — написали вони.

Нагадаємо, Хетеуей і Шульман одружилися у вересні 2012 року. У березні 2016 року в них народився син Джонатан Роузбенкс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, герцогиню Сассекську Меган Маркл запідозрили у другій вагітності через два місяці після народження первістка.

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