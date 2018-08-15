"Знову гола": хейтери накинулися на Бузову через еротичне фото

Популярна російська телеведуча, екс-учасниця "Дому 2", Ольга Бузова похвалилася перед шанувальниками відвертим фото.

Знімок Бузової в купальнику, де вона відпочиває в Сочі, з'явився на персональній сторінці в Instagram. Фоловери почали активно обговорювати її зовнішність і поведінку. Багатьом здалося, що артистка занадто часто постить подібні фото.

Більшість пишуть про те, що подібні фотографії псують їхнє сприйняття телеведучої.

"Раніше я в певному сенсі захоплювалася Олею... цілеспрямована дівчина, розумниця, добра. Зараз Оля викликає жалість і огиду. Постійно гола дупа. Те, що вона модифікує свою зовнішність з кожним днем більше і більше не робить її красивішою. Олю, ти втратила себе. Від тебе справжньої нічого не залишилося", - пишуть користувачі мережі.

"І знову ж**а! Ольго, ти настільки любиш своїх фоловерів, що весь час до них одним місцем повертаєшся?!" - коментують підписники.

Деякі також натякають, що красива зовнішність Бузової зроблена за допомогою графічних редакторів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Бузова потрапила в ДТП з вантажівкою.