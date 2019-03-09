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"Знищував ф*шистів": померлому Етушу пригадали "подвиги" на Донбасі

15.9тЧитати матеріал російською

Радянський і російський актор театру і кіно Володимир Етуш, який 9 березня помер на 97-му році життя, воював на Донбасі під час Другої світової війни.

Про цей момент його біографії згадали прихильники терористів "ДНР", назвавши його "відважним солдатом, який звільняв від фашистів Донбас".

"Відзначився при звільненні районного центру Куйбишеве (Ростовська область), де знищив 8 солдатів і офіцерів противника. Потім також відважно боровся під час визволення Донецька, а за штурм Моспиного і зовсім був нагороджений орденом Червоної Зірки. Етуш своїм умілим маневром вибив противника з району Городок, при цьому знищив 30 солдатів і офіцерів, захопив ручний кулемет", - написано в повідомленні.

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"Здорово, все-таки, що такі люди як Етуш ще недавно існували. Нам є чому повчитися у них", - заявили окупанти.

Володимир Етуш

Володимир Етуш

Інтерфакс

Як повідомляв OBOZREVATEL, в травні 2018 року Етуша екстрено госпіталізували в Москві. Йому стало погано на відпочинку в Італії.

25 листопада "Бенефіс" за участю 96-річного Етуша був скасований у зв'язку з поганим самопочуттям актора. А вперше після хвороби він з'явився на сцені в грудні 2018 року.

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Особа
Володимир Етуш
Місце
Росія
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Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
по следам Этуша - за день наши хлопцы с ВСУ в ДАПе уничтожили 47 альфовцев - сиречь оккупантов ...)))) ВСУ молодцы...и Этуш с оккупантами воевал..Кто уничтожает оккупантов - молодец !
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Chesny Victor
Chesny Victor
Он, что тоже с полки падал, как "Доцент" ? Какие млять 38 солдат. Жаль конечно, что умер. Уже не спросишь, хлеборезом или конюхом был ваш герой в хозяйственном обозе.
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