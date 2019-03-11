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"Зніми труси": Лобода спровокувала скандал гарячим фото

6.5тЧитати матеріал російською

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, викликала ажіотаж новим відвертим знімком.

В Instargam артистка опублікувала фото, на якому сидячи демонструє оголені ноги. "Справжня жінка не хвилюється - хвилює", - підписала знімок Лобода.

Багато шанувальників співачки висловили захоплення її зовнішнім виглядом, засипавши компліментами: "Щелепа відпадає", "Як завжди чудово", "Прекрасно виглядаєш, просто вогонь".

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"Зніми труси": Лобода спровокувала скандал гарячим фото

Однак у свою чергу багатьом користувачам мережі не сподобалася відвертість Лободи. За їхніми словами, фото занадто вульгарне.

"По-моєму, у вас є якісь проблеми з вашим внутрішнім я", "Тварина", "Ти і труси зніми. Зовсім знахабніли", - пишуть вони.

"Зніми труси": Лобода спровокувала скандал гарячим фото
"Зніми труси": Лобода спровокувала скандал гарячим фото
"Зніми труси": Лобода спровокувала скандал гарячим фото
"Зніми труси": Лобода спровокувала скандал гарячим фото
"Зніми труси": Лобода спровокувала скандал гарячим фото
"Зніми труси": Лобода спровокувала скандал гарячим фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилися чутки про абсурдні примхи та істерики Лободи, яку запідозрили у зоряній хворобі.

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Особа
Світлана Лобода
Місце
Україна
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Якібчук Руслан
Якібчук Руслан
Шльондра....в усіх значеннях! Любить тільки гроші і все! Сексотка...
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