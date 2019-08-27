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"Змусили прийняти таблетку і відправили в морг": відомий режисер розповів про викрадення поліцейськими в Москві

2.3т Читати матеріал російською

Режисер "Театр.doc" Олексій Жиряков заявив, що в ніч на 16 серпня його затримали поліцейські біля театру на Садовницькій набережній (Москва).

Як повідомляється на сторінці правозахисного фонду "Общественный вердикт" у Facebook, чоловіка побили, забрали сумку і, за його словами, в поліцейському авто змусили прийняти невідому таблетку. Режисер взяв препарат, проте не став його ковтати і пізніше виплюнув. Попри це, "його свідомість була нечіткою, а в роті залишився опік".

Олексій Жиряков

Олексій Жиряков

Фото з Facebook

Пізніше співробітники правоохоронних органів доставили Жирякова в лікарню, але після огляду лікаря його все ще не відпускали.

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"Мене завели в холодний і погано освітлений підвал без вікон, який замикається зовні. Ліжок у приміщенні не було, тільки каталки. Думаю, що це міг бути морг. Там я помітив ще одну або дві людини, які лежали на візках. Вони не подавали жодних ознак життя. На мої звернення вони не реагували. Думаю, що вони могли бути мертві, або перебувати під впливом наркотичних препаратів", — навів фонд слова Жирякова.

Олексій Жиряков

Олексій Жиряков

Фото з Facebook

Зазначається, що через деякий час чоловіку вдалося втекти, залишивши в приміщенні сумку з документами, проте на вулиці його затримав інший наряд поліцейських. Він був доставлений у відділ на допит. Наляканий тим, що трапилося, Жиряков вирішив не розповідати правду. На запитання правоохоронців про травми затриманий відповідав, що впав.

"Я побоювався, що вони можуть якимось чином приховати скоєний щодо мене злочин або чинити тиск", — розповів режисер.

Олексій Жиряков

Олексій Жиряков

Фото з Facebook

Через декілька днів Жиряков повернувся в лікарню за сумкою, яку залишив, але в ній не виявилося грошей та інших особистих речей. Зазначається, що юристи фонду звернулися до Слідчого комітету з повідомленням про злочин.

Як писав OBOZREVATEL, на російському курорті Анапа двоє співробітників поліції зґвалтували неповнолітню спортсменку.

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Росія Москва
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Исаев Денис
Исаев Денис
"Театр.doc" эта та самая контора которая пропагандировала майдан в 2014 году и пыталась поставить спектакль в поддержку режиссёра Сенцова снявшего за всю режиссёрскую карьеру один любительский короткометражный фильм.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Хорошо торкнуло наверное нарика. Вот только укрожёлтая пресса может этот бред писать
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Пигин Макс
Пигин Макс
"Меня завели в холодный и слабоосвещенный подвал без окон, запиравшийся снаружи." -------------------------------- Но это не помешало херою сбежать. Х0хлы, вы реально самая убогая нация.
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